Arpal conferma la chiusura dell’allerta arancione alle 13:00 sulla zona del Ponente

Come previsto dai modelli meteorologici, una perturbazione di forte intensità proveniente dalla Francia ha investito la Liguria a partire dalla tarda serata di ieri, colpendo in particolare i versanti padani di Ponente.

Le precipitazioni, persistenti e abbondanti, hanno causato allagamenti diffusi e gravi criticità alla viabilità, soprattutto nelle zone prossime alla rete idrografica minore. In diversi comuni si sono registrati disagi alla circolazione, con interventi da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per liberare strade e sottopassi invasi dall’acqua.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, invitando la popolazione a prestare particolare attenzione ai corsi d’acqua, anche quelli di piccole dimensioni, che in queste ore potrebbero reagire in modo repentino a nuove precipitazioni. Il terreno, ormai completamente saturo per effetto della lunga durata del fenomeno, non è più in grado di assorbire ulteriori piogge. Anche rovesci di intensità minore rispetto a quelli registrati nella notte potrebbero provocare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con conseguente rischio idrogeologico.

Sebbene la fase più intensa della perturbazione, legata al passaggio del fronte freddo, sembri ormai superata, il pomeriggio di oggi resta sotto osservazione per possibili temporali sul Levante regionale. Dopo una breve pausa nella notte, la mattinata di domani potrebbe essere caratterizzata da nuovi episodi temporaleschi, anche di forte intensità, sempre sul settore orientale della Liguria.

A partire da domani, è atteso un marcato calo delle temperature, con valori che torneranno in linea con le medie stagionali. Un sollievo parziale, ma che non esclude ulteriori instabilità nei prossimi giorni. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a evitare comportamenti rischiosi.