Sanremo, prosegue MareCultura 2025: oggi nuovi appuntamenti tra mare, tradizioni e sostenibilità

Dopo il successo del primo giorno, MareCultura 2025 continua anche oggi a Pian di Nave con un programma ricco di eventi dedicati al mare e al suo valore culturale, economico e ambientale. La manifestazione ideata da CNA Imperia, inaugurata ieri con un aperitalk che ha acceso i riflettori sulla sostenibilità, si conferma tra gli appuntamenti più significativi della Riviera, capace di unire storia, artigianato, gastronomia e tutela dell’ambiente.

La giornata di apertura ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, che ha potuto assistere a laboratori, degustazioni e momenti di confronto. Dal gioco educativo “I guardiani del mare – Race to 2030” fino al cooking show della chef Paola Chiolini con gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Ruffini-Aicardi”, il tema centrale della sostenibilità è stato affrontato in chiave pratica e coinvolgente.

Grande attenzione anche per la campagna “Stop food oils and fats in the sea”, promossa da Nuova C. Plastica e CONOE, che invita al corretto smaltimento degli oli esausti trasformandoli in risorsa per i biocarburanti. Un’iniziativa che ha riscosso consenso tra istituzioni e cittadini.

Durante l’aperitalk condotto da Franco Laureri, il pubblico ha potuto ascoltare le voci delle istituzioni, tra cui il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e il comandante della Capitaneria di Porto Alessio Fumarola, che hanno ribadito il valore di un evento capace di raccontare la Liguria come un “sistema integrato e innovativo”.

Anche oggi MareCultura torna a proporre momenti di confronto e intrattenimento, con un calendario che punta a coinvolgere residenti, turisti e famiglie. Come ha ricordato Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia, “MareCultura è un laboratorio a cielo aperto dove mare, terra e artigianato si incontrano in un dialogo continuo”.

Sanremo si conferma così capitale di un evento che coniuga tradizioni, innovazione e responsabilità ambientale, offrendo un’esperienza che guarda al futuro senza dimenticare le radici del territorio.