Ventimiglia, “Il modello delle ruspe non è caduto dal cielo”: M5S accusa il centrodestra di complicità e propaganda

“A Ventimiglia il ‘modello delle ruspe’ non è caduto dal cielo: è stato costruito, sostenuto e applaudito dall’intera coalizione di centrodestra, Forza Italia compresa”. Ad intervenire sull’argomento è il Movimento cinque stelle di Ventimiglia che prosegue: “Nel 2023 non avete alzato un dito contro la propaganda del sindaco Di Muro, non avete contestato gli sgomberi senza alternative, non avete difeso dignità e diritti. Avete scelto di stare zitti, di cavalcare la retorica della ‘sicurezza’ e degli slogan".



"Il risultato? Migranti abbandonati a sé stessi, cittadini costretti a convivere con bivacchi e degrado, un territorio trasformato in laboratorio di marginalità e devianza. Questo è il frutto delle vostre scelte politiche. E oggi avete la faccia di bronzo di presentarvi come i salvatori della città, rivendicando il merito del PAD? Quando i PAD erano già previsti dai tavoli istituzionali nel 2023, e voi eravate complici di chi parlava solo di ruspe? Troppo comodo. Troppo tardi. I danni sono stati fatti, e le vostre mani non sono pulite".



"Il PAD non cancella le vostre responsabilità. Non cancella anni di vuoto politico, di propaganda sulla pelle dei più deboli, di silenzi complici. E non è neppure la soluzione: senza politiche sanitarie, sociali e di inclusione, resterà un guscio vuoto. Forza Italia oggi prova a riscrivere la storia. Ma Ventimiglia ricorda bene chi ha scelto gli slogan invece delle soluzioni”.