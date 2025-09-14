Bordighera: cordoglio del Partito Democratico per il lutto del vicesindaco Marco Laganà

La Segreteria Cittadina del Partito Democratico esprime le più sentite condoglianze al Vicesindaco Marco Laganà per il grave lutto che lo ha colpito. A nome del circolo, il segretario Sergio Giribaldi si unisce al dolore della famiglia e della comunità, manifestando vicinanza e solidarietà in questo momento difficile.
