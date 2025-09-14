 / Politica

14 settembre 2025, 18:50

Bordighera: cordoglio del Partito Democratico per il lutto del vicesindaco Marco Laganà

La Segreteria Cittadina si unisce al dolore della famiglia e della comunità della città delle palme

La Segreteria Cittadina del Partito Democratico esprime le più sentite condoglianze al Vicesindaco Marco Laganà per il grave lutto che lo ha colpito. A nome del circolo, il segretario Sergio Giribaldi si unisce al dolore della famiglia e della comunità, manifestando vicinanza e solidarietà in questo momento difficile.

