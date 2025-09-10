L'assessore regionale Scajola alla 48esima tavola rotonda sul diritto umanitario internazionale

L'assessore Marco Scajola ha partecipato oggi, in rappresentanza della Regione Liguria, alla 48esima tavola rotonda sul diritto umanitario organizzata dall'omonimo Istituto, presieduto dal generale Giorgio Battisti, con la collaborazione della Croce Rossa Internazionale di Ginevra.L'evento, in programma da oggi a venerdì presso la sede di villa Ormond a Sanremo, ha come tema dell’edizione 2025: “Pace e guerra: la centralità del Diritto Internazionale Umanitario”.



"Stiamo vivendo un periodo molto delicato e difficile, il mondo non è mai stato così a rischio dai tempi della seconda guerra mondiale - ha detto l'assessore regionale Marco Scajola-. Stiamo dando una pessima lezione ai nostri giovani. Mi auguro che il rispetto dell'altro abbia, con il fondamentale contributo dei Governi, la meglio su qualsiasi conflitto e che anche da qui si alzi un grido forte e chiaro di pace. Grazie all'Istituto per questo evento e per aver saputo radunare una serie così importante di autorevoli rappresentanti internazionali".

