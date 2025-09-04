Expo Valle Arroscia: al via la 12esima edizione con l’inaugurazione ufficiale a Pieve di Teco

Domani, venerdì 5 settembre alle ore 18.30, si aprirà ufficialmente la dodicesima edizione dell’Expo Valle Arroscia con una cerimonia inaugurale davanti al Comune di Pieve di Teco.

A presenziare all’evento saranno il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e l’assessore al Paesaggio Marco Scajola, a testimonianza dell’importanza che la manifestazione riveste per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

L’Expo Valle Arroscia si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’entroterra ligure, capace di mettere in dialogo istituzioni, imprese, associazioni e cittadini attorno ai temi della sostenibilità, dell’identità locale e della promozione turistica. La presenza delle autorità regionali sottolinea il forte impegno della Liguria nel sostenere le aree interne, puntando su cultura, agricoltura, artigianato e paesaggio come leve di sviluppo.

“Questa manifestazione è il cuore pulsante della Valle Arroscia, un’occasione per raccontare la bellezza e la forza di un territorio che sa innovare senza perdere le proprie radici”, ha dichiarato Alessandro Piana in vista dell’inaugurazione. Gli assessori Lombardi e Scajola hanno ribadito il valore strategico dell’Expo come strumento di promozione turistica e di rilancio economico, sottolineando come “la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per costruire un futuro sostenibile e attrattivo per le nuove generazioni”.

La dodicesima edizione dell’Expo si preannuncia ricca di eventi, incontri e iniziative che coinvolgeranno tutta la comunità, con l’obiettivo di far conoscere le peculiarità della Valle Arroscia e di rafforzare il senso di appartenenza. Pieve di Teco, con il suo patrimonio storico e la sua vocazione all’accoglienza, si prepara ad accogliere visitatori e protagonisti di un’edizione che punta a consolidare il ruolo dell’entroterra ligure nel panorama regionale e nazionale.