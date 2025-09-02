Camporosso, la minoranza sollecita: "Effettuare la pulizia delle caditoie e la rimozione di detriti e vegetazione nei rii" (Foto)

"Il nostro gruppo intende segnalare con forza una grave mancanza da parte dell’Amministrazione comunale di Camporosso. A oggi non è stata effettuata la pulizia delle caditoie, operazione fondamentale per la prevenzione degli allagamenti con l’arrivo delle piogge autunnali. Una negligenza che desta forte preoccupazione tra i cittadini" - segnala il gruppo di minoranza “SiAmo Camporosso”.

"Inoltre, nonostante il Comune abbia ricevuto da alcuni mesi un contributo di circa 10.000 euro dalla Regione Liguria destinato alla manutenzione dei rii, non si è ancora provveduto a effettuare un’accurata rimozione di detriti e vegetazione nei rii cittadini, in particolare Rio Seburin, Rio Cantaraina, Rio Fasciae e Rio Beraudo, indispensabile per garantire il regolare deflusso delle acque; realizzare la pulizia della vasca di raccolta del Rio Zanun, per evitare il blocco delle pompe e conseguenti inondazioni in via Braie e intervenire sul tratto del fiume Nervia compreso tra i due ponti (Aurelia e ferrovia), dove la presenza di vegetazione e materiale di risulta rischia di creare un vero e proprio tappo con conseguenze gravissime in caso di forti precipitazioni" - mettono in risalto i consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì.