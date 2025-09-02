Aggressione al pronto soccorso di Imperia, assessore regionale Nicolò: "Tutela degli operatori sanitari è una priorità"

L’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, nella notte di ieri, ha fatto visita al Pronto Soccorso di Imperia a seguito della grave aggressione subita lo scorso sabato da parte del personale sanitario durante il turno di servizio.

Al sopralluogo erano presenti anche il senatore Gianni Berrino, il vicepresidente della Regione Alessandro Piana, l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola e l’assessore al Turismo Luca Lombardi. L’incontro è stato l’occasione per esprimere la vicinanza delle istituzioni agli operatori sanitari e per ribadire l’impegno della Regione sul fronte della sicurezza negli ospedali.



​"La nostra visita all’ospedale di Imperia – ha dichiarato Nicolò – dimostra quanto Regione Liguria sia vicina ai medici e a tutto il personale sanitario e come stia lavorando per garantire la loro sicurezza attraverso un costante confronto con i Prefetti. Non possiamo accettare che chi lavora per curare e assistere i cittadini debba subire violenze: la tutela degli operatori è una priorità assoluta​".​

Gli assessori hanno annunciato l’avvio di interlocuzioni con i Prefetti per definire protocolli condivisi a livello regionale. L’obiettivo è rafforzare le procedure di sicurezza già dalla fase di segnalazione alla centrale operativa, in presenza di pazienti in evidente stato di alterazione.

​"È fondamentale – ha aggiunto Nicolò – che il personale sanitario sappia di poter contare su strumenti concreti di prevenzione e supporto. Lavoreremo con tutte le istituzioni coinvolte per garantire ambienti sicuri, in cui medici, infermieri e cittadini siano sempre tutelati​".