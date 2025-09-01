Crollo del soffitto nell’ufficio della Regione ad Imperia: l'ente "Sono in corso le verifiche per accertare le cause del crollo"

In relazione al crollo di una porzione di soffitto di un edificio adibito a ufficio distaccato della Regione Liguria a Imperia, l'ente interviene sottolineando: "Il fatto che episodi di questo tipo non si dovrebbero in alcun modo verificare e che fortunatamente l'evento non ha visto coinvolti i dipendenti regionali, resta fermo l’impegno da parte dell’amministrazione di monitorare costantemente lo stato del patrimonio e le condizioni in cui tutti i dipendenti si trovano a svolgere il proprio prezioso lavoro".

"Per quanto riguarda l’edificio - prosegue - si precisa che sono in corso le verifiche per accertare le cause del crollo e che sullo stesso edificio è previsto, proprio nei prossimi giorni, l’avvio di un intervento di riqualificazione generale, sia sulle parti interne che esterne, oltre che sugli impianti. Proprio per consentire l’avvio dei lavori era stato programmato e già avviato il trasferimento degli uffici in un edificio di fronte, già ristrutturato. I lavori in questione sono già stati aggiudicati e la ditta aggiudicataria ha già svolto un primo sopralluogo ad agosto. Gli uffici in cui si è verificato il crollo afferiscono al dipartimento Agricoltura".

