“No alla violenza sugli operatori sanitari”: la solidarietà di Enrico Ioculano agli infermieri aggrediti a Imperia

"Esprimo la mia più sincera solidarietà agli infermieri aggrediti al Pronto Soccorso di Imperia". Anche il Consigliere Regionale PD e Vicepresidente Commissione Salute Enrico Ioculano esprime solidarietà agli infermieri aggrediti all'ospedale del capoluogo di provincia.

"Condanno con fermezza ogni forma di violenza verso chi, ogni giorno, garantisce cure e assistenza, spesso in condizioni difficili e di emergenza. È indispensabile che le istituzioni sanitarie e le autorità competenti rafforzino le misure di sicurezza a tutela degli operatori, affinché possano svolgere il proprio lavoro in un ambiente sicuro, rispettoso e protetto. Ribadisco il mio impegno a portare questa battaglia nelle sedi istituzionali: proteggere chi cura significa proteggere l’intera comunità".