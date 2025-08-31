 / Politica

Politica | 31 agosto 2025, 14:05

“No alla violenza sugli operatori sanitari”: la solidarietà di Enrico Ioculano agli infermieri aggrediti a Imperia

Il vicepresidente della Commissione Salute: “Serve più sicurezza nei Pronto Soccorso. Proteggere chi cura è un dovere verso l’intera comunità”

Enrico Ioculano

Enrico Ioculano

"Esprimo la mia più sincera solidarietà agli infermieri aggrediti al Pronto Soccorso di Imperia". Anche il Consigliere Regionale PD e Vicepresidente Commissione Salute  Enrico Ioculano esprime solidarietà agli infermieri aggrediti all'ospedale del capoluogo di provincia.

"Condanno con fermezza ogni forma di violenza verso chi, ogni giorno, garantisce cure e assistenza, spesso in condizioni difficili e di emergenza. È indispensabile che le istituzioni sanitarie e le autorità competenti rafforzino le misure di sicurezza a tutela degli operatori, affinché possano svolgere il proprio lavoro in un ambiente sicuro, rispettoso e protetto. Ribadisco il mio impegno a portare questa battaglia nelle sedi istituzionali: proteggere chi cura significa proteggere l’intera comunità".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium