Pista ciclopedonale da Garavan a Latte, Ventimiglia firma convenzione di cooperazione transfrontaliera

Passo avanti verso la realizzazione di una pista ciclopedonale a picco sul mare da Garavan a Latte. Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, ieri, ha, infatti, firmato una convenzione di cooperazione transfrontaliera che assegna 700mila euro al comune della città di confine.

"Che emozione firmare la convenzione di cooperazione transfrontaliera con la Regione Liguria, il Département des Alpes-Maritimes e il comune di Roquebrune-Cap-Martin che, grazie alla vittoria di un progetto europeo, assegna circa 700mila euro al nostro comune" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro.

"Con questi fondi affideremo la progettazione e una parte di realizzazione della pista ciclopedonale che io definisco 'la più bella d'Europa' collegando Garavan verso Latte a picco sul mare" - dice il primo cittadino - "Il nostro obiettivo è rendere Ventimiglia una città internazionale e questo passa anche attraverso la capacità di ottenere finanziamenti comunitari, realizzare opere pubbliche di qualità e avere una vocazione turistica all’avanguardia. Questo è un passo importante in questa direzione".