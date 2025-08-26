Gli stranieri a Sanremo e il rapporto con l’euro

Sanremo città dei fiori, del Festival della canzone italiana e dei numerosi Bagni affacciati sul Mar Ligure. Sanremo amata dai turisti stranieri, i quali da secoli visitano e abitano il centro storico tutto l’anno grazie al clima marino.

Facilmente raggiungibile dalla Francia in treno e con mezzi propri (il confine dista 25 chilometri), non è un problema per i turisti stranieri dell’Unione europea (UE) usufruire dei servizi della cittadina ligure grazie all’uso della moneta comune.

Diverso il discorso per inglesi, statunitensi e le rispettive monete forti, ma anche per i turisti russi che dal XIX secolo prediligono la cittadina sanremese per le loro vacanze nei mesi invernali e primaverili. In questi casi i turisti devono cambiare la propria moneta di origine con l’euro utilizzato in Italia.

Naturalmente l’ostacolo si supera agilmente grazie a un cambia valute, tuttavia la volatilità del rapporto di cambio tra le valute straniere e l’euro non sempre avvantaggiano il turista, ecco perché altre soluzioni digitali possono venire in loro soccorso e alla lunga possono risultare un vantaggio anche per gli esercenti locali. Vediamo il perché.

Come funziona il mercato dei cambi valutari?

Il mercato dei cambi valutari, in lingua inglese forex exchange abbreviato in forex, opera senza interruzioni di orario e con una pausa soltanto nel fine settimana. Ciò permette a chi viaggia di poter cambiare valute a qualsiasi ora e di scegliere dunque i momenti migliori per farlo.

Ecco spiegato perché effettuare un cambio unico presso un cambia valute locale, potrebbe non essere molto conveniente per il turista extra-UE. Grazie alla digitalizzazione dei mezzi di pagamento e dei servizi di cambio valutario, però, l’alternativa è da tempo disponibile.

Il turista americano, per portare un esempio, può effettuare acquisti in negozio con una propria carta statunitense collegata a un servizio di pagamento, il quale si occupa di effettuare in automatico il cambio valutario al momento dell’acquisto.

I più smaliziati e i conoscitori delle dinamiche di mercato, come alternativa, preferiscono agire attraverso il trading forex per acquistare l’euro nei momenti migliori dell’anno. Con questa tecnica essi possono monitorare l’andamento delle coppie di valuta, ad esempio dollaro contro euro o sterlina contro euro, e fare acquisti della moneta unica quando costa meno. Così operando possono anche sviluppare delle strategie di investimento utili a migliorare, sul lungo periodo, le proprie finanze.

Il vantaggio per gli esercenti locali

L’euro viene aggiunto a un portafoglio elettronico ed è pronto per essere utilizzato all’occorrenza, ovvero quando il turista extra-UE giunge a Sanremo per godersi il suo periodo di riposo dal lavoro.

Dove sta il beneficio per gli esercenti? Il vantaggio è nel maggiore potere d’acquisto del turista straniero, il quale ha potuto comprare la valuta euro nei periodi dell’anno più convenienti detenendone dunque di più nel portafoglio.

Del resto, come risulta da un report annuale 2022 dell’Osservatorio turistico regionale della Liguria, gli stranieri sono più propensi a spendere risorse economiche rispetto ai turisti italiani.

In definitiva, conoscere le dinamiche sottostanti ai cambi valutari può essere utile non soltanto agli stranieri che giungono a Sanremo, ma anche a tutti coloro i quali sono interessati a trovare nuovi modi per far crescere il proprio portafoglio finanziario.

