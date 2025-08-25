 / Politica

25 agosto 2025

Lega Giovani Liguria: Piena solidarietà e sostegno al Segretario Matteo Salvini

In merito alle recenti dichiarazioni del Vice Presidente del Consiglio On. Matteo Salvini relative al riarmo europeo e alla contestuale convocazione da parte del governo francese dell'ambasciatore italiano a Parigi, la Lega Giovani Liguria desidera esprimere solidarietà e supporto al Segretario Federale per il coraggio e la determinazione dimostrate nella difesa dell'interesse nazionale e della pace. 

Affermando ciò riteniamo inoltre di far emergere le legittime preoccupazioni di tanti giovani allarmati dai continui proclami bellicistici delle istituzioni europee tesi a creare un perenne stato emergenziale in cui tutto è attuabile, anche intraprendere guerre senza il consenso del popolo. Infine vogliamo ribadire un messaggio fondamentale: non vale il "(ri)armiamoci e partite!"... se qualcuno desidera immolare sé e la collettività per un ideale inizi con l'arruolarsi per primo, cisalpino o transalpino che sia!

