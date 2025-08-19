Sicurezza in stazione a Sanremo, SIAP Liguria: "RFI non scarichi le responsabilità strutturali"

A Sanremo, la questione della sicurezza sul lavoro nella stazione ferroviaria ha ormai assunto i contorni di una vera e propria telenovela.

A denunciarlo è Roberto Traverso, dirigente del SIAP Liguria, che punta il dito contro RFI per una gestione che definisce “contraddittoria e preoccupante”. Al centro della polemica c’è il posto Polfer, collocato all’interno della galleria, dove le condizioni ambientali sono da tempo oggetto di contestazione.

“Grazie all’intervento della nostra organizzazione sindacale - spiega Traverso - il datore di lavoro che per i poliziotti non è RFI ma il Dirigente Compartimentale della Polfer Liguria, ha accolto le nostre richieste inserendo nel Documento di Valutazione dei Rischi una prescrizione chiara: si può lavorare soltanto con l’accensione delle ventole antincendio almeno tre volte nell’arco delle 24 ore.”

Una misura che il SIAP definisce “temporanea e insufficiente”, perché le ventole antincendio non possono sostituire un impianto di aerazione ordinario. “È impensabile lavorare in quelle condizioni, - ribadisce Traverso - e se RFI non metterà mano al portafoglio per ripristinare l’impianto, siamo pronti a protestare pubblicamente durante il prossimo Festival di Sanremo, quando l’attenzione mediatica sarà massima.”

La nuova puntata della “soap opera”, come la definisce il sindacato, è arrivata con una comunicazione di RFI: dal 25 agosto, per cinque giorni, verranno effettuati nuovi accertamenti ambientali… a ventole spente. Una decisione che ha sollevato più di un sospetto.

“In passato ci era stata negata persino la possibilità di avere accertamenti con ventole spente - sottolinea Traverso - mentre ora, dopo la modifica del DVR, improvvisamente diventa possibile. È legittimo chiedersi se non si stia cercando di dimostrare che si può lavorare anche senza ventilazione, per arrivare alla conclusione che l’impianto non necessita di interventi. Un’ipotesi che respingiamo con forza.”

Il SIAP ha chiesto ufficialmente al Dirigente del Compartimento Polfer Liguria di essere convocato ai sensi dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 81/08, per ottenere spiegazioni chiare e trasparenti. “Il problema è stato riconosciuto - afferma Traverso - e non può essere rimesso in discussione.”

La vicenda ha già varcato i confini locali, approdando in Parlamento grazie a un’interrogazione presentata dall’onorevole Roberto Traversi del Movimento 5 Stelle. Ma per il SIAP, non si tratta solo di una battaglia sindacale.

“Questa vicenda non riguarda solo i poliziotti della Polfer riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici che operano nella stazione, così come gli utenti che la frequentano. Ci auguriamo di non essere lasciati soli, perché la sicurezza è un diritto collettivo e non può essere trasformata in una fiction a puntate con colpi di scena orchestrati da RFI", conclude Roberto Traverso.