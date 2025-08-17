Sanremo, il Bay Club festeggia dieci anni con il DJ Steve Aoki (Foto)

Sabato 16 agosto il Bay Club ha celebrato il suo decimo anniversario con un appuntamento speciale. Per la prima volta in Liguria si è esibito Steve Aoki, DJ e produttore statunitense tra i più conosciuti a livello internazionale.

Per l’occasione il locale ha aperto le porte nel pomeriggio, proponendo un Day Time Special che ha anticipato la serata con musica ed eventi a partire dalle ore 16. L’iniziativa ha attirato un pubblico numeroso, proveniente sia dalla regione sia da altre aree del Paese e dall’estero.

Durante il set, Aoki ha presentato una selezione dei suoi brani più noti insieme a sonorità più recenti, confermando il suo stile che unisce influenze diverse, dall’elettronica al pop, dal trap all’hip-hop. Conosciuto per la sua instancabile energia e per i suoi show spettacolari, Steve Aoki ha infiammato il pubblico ligure con un set travolgente che ha unito i suoi brani più iconici a sonorità innovative, fondendo EDM, pop, trap, hip-hop e persino influenze nu-metal.

Il Bay Club, attivo da dieci anni e punto di riferimento per l’intrattenimento notturno in Riviera, ha scelto di celebrare così il proprio anniversario, con un evento che ha segnato una tappa significativa per la programmazione musicale della struttura.

Gli organizzatori hanno espresso un ringraziamento alla città di Sanremo, all’amministrazione comunale e alle autorità locali per la collaborazione nella realizzazione della serata.

Nel corso della sua carriera Steve Aoki ha collaborato con artisti di livello internazionale come BTS, Linkin Park, Maluma, Diplo e The Bloody Beetroots, il Bay Club ha concluso le celebrazioni per il decennale, confermando la sua vocazione a essere un punto di riferimento per la musica, l’intrattenimento e la cultura della club life.