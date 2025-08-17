Una statua per Pippo Baudo: la proposta di un cittadino al Comune di Sanremo

Mike Bongiorno e Pippo Baudo

In seguito alla recente scomparsa di Pippo Baudo, storico volto della televisione italiana e figura centrale nella storia del Festival di Sanremo, un cittadino ha scritto alla nostra redazione per proporre un gesto concreto di memoria e riconoscenza.

Alessandro S., residente in Liguria, suggerisce al Comune di Sanremo di erigere una statua in onore di Baudo, magari accanto a quella già presente di Mike Bongiorno o nei pressi del Casinò, luogo simbolico legato alla manifestazione canora.

“Mi rivolgo a voi — scrive Alessandro — perché avete più possibilità di avere collegamenti con l’amministrazione comunale. Con la certezza che la mia proposta non resti inascoltata, porgo cordiali saluti.”

Un’iniziativa che, se accolta, potrebbe arricchire il patrimonio culturale della città e rendere omaggio a uno dei protagonisti assoluti della storia del Festival.