Sanremo, conto alla rovescia per “Saldi di Gioia”: aperture serali e prezzi ribassati per tre giorni di shopping

Sanremo si prepara a salutare l’estate dei saldi con il ritorno di “Saldi di Gioia”, la tre giorni che da domani a domenica trasformerà il centro cittadino in un grande distretto dello shopping a cielo aperto. Una festa del commercio che quest’anno porterà con sé una novità importante: le aperture serali fino alle 23 nelle prime due giornate, per permettere anche a chi trascorre il giorno in spiaggia di godersi un po’ di shopping sotto le stelle.

"È stata un’estate discontinua – racconta Paolo Lavista (Confcommercio) – con giornate buone e altre con pochi ingressi. Non c’è stata continuità e lo scontrino medio si è abbassato. Con “Saldi di Gioia” i prezzi sono ancora più ribassati: non si rimette in piedi la stagione, ma si dà un po’ di ossigeno. L’apertura serale è un servizio in più per incontrare le esigenze di residenti e turisti".

L’evento, organizzato da Confcommercio Sanremo con il patrocinio e la collaborazione del Comune, animerà le vie del centro con promozioni speciali e occasioni da non perdere. Venerdì 15 e sabato 16 agosto i negozi saranno aperti dalle 9 alle 23, mentre domenica 17 l’orario sarà dalle 9 alle 20.

A sostenere l’iniziativa, anche quest’anno, gli sponsor ufficiali Banca di Caraglio, Auto3 e Grandiauto, insieme a una rete di partner locali. Protagonisti assoluti saranno i commercianti, pronti ad accogliere clienti con il loro consueto mix di cortesia, professionalità e passione.

Per tre giorni, tra vetrine allestite a festa e sconti extra, Sanremo offrirà non solo occasioni di acquisto, ma anche un’occasione per vivere il centro in un’atmosfera vivace e conviviale, confermando “Saldi di Gioia” come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.