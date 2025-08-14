Tunnel di Tenda chiuso per la Vuelta a España 2025: stop ai transiti domenica 24 agosto

Domenica 24 agosto il tunnel di Tenda sarà chiuso al traffico a partire dalle ore 10:00 per consentire il passaggio della seconda tappa della Vuelta a España 2025, una delle competizioni ciclistiche più prestigiose a livello internazionale.

La tappa, che partirà da Alba e si concluderà a Limone Piemonte, interesserà il tratto della statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, in provincia di Cuneo, rendendo necessaria la sospensione della circolazione veicolare.

L’ultimo transito consentito dall’Italia verso la Francia è previsto alle ore 9:30, mentre dalla Francia verso l’Italia sarà possibile attraversare il tunnel fino alle 9:45. Dopo questi orari, il tunnel verrà completamente chiuso per permettere lo svolgimento della gara e garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico.

La chiusura è stata concordata durante il tavolo tecnico di coordinamento attivato presso la Prefettura di Cuneo, dove è stata definita l’organizzazione logistica dell’arrivo della tappa, previsto presso l’area Limone Quota 1400, in località Panice Soprana, nel comune di Limone Piemonte. L’intera zona sarà interessata da misure straordinarie di sicurezza e gestione del traffico, necessarie anche per il successivo ritiro della carovana sportiva.

Il tunnel di Tenda riaprirà regolarmente al traffico alle ore 6:00 di lunedì 25 agosto, secondo gli orari consueti. ANAS invita gli automobilisti a pianificare con anticipo i propri spostamenti e a tenere conto delle modifiche alla viabilità per evitare disagi.