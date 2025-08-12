Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 12 e domenica 17 agosto 2025, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 12 AGOSTO



SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre

9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 327 0824866 (più info)



18.00. 'Core of human feelings': mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 22 agosto



21.00. Laboratori creativi per bambini: lettura animata ‘Burattini’ a cura di Talea Associazione Culturale. Piazza Borea D'Olmo

21.00. XXVI Rassegna Commedia Dialettale ‘Nini Sappia’: spettacolo dal titolo ‘...In Paciűgu Eleturale’ di A. Bisson messo in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Pian di Nave



21.30. Spettacolo di Giuseppe Ninno Mandrake dal titolo ‘Famiglia Imbarazzi’. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

21.30. Per ‘Sanremo Summer Simphony’, concerto di Mario Biondi con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



8.30-15.00. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)



21.00. Per la Rassegna ‘Un Libro Aperto - storie, parole e pagine’, Tonio Vinci presenta ‘Lucio Battisti?! Non sono mica io!’. Conduce Lucia Gramondo, con la partecipazione di Luca Callegari. Evento a cura dell’Associazione Settecinque. Piazza Antica dell'Ospizio

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



21.00. 'Quando la Banda passò': concerto Banda Città di Ventimiglia in Piazza S. Bartolomeo della Frazione di Latte

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

21.00. Spettacoli di Arte varia d’intrattenimento per i più piccoli (magia, burattini, clownerie...). Pista di pattinaggio nei Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì di luglio e agosto)



21.00. Notte Blu con musica dal vivo, performance itineranti, stand di oggetti artigianali, golosità e tanto divertimento. Gran finale alle ore 23.00 con lo spettacolo piromusicale. Lungomare G. Marconi.



BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: camminata consapevole al Beodo, con ritrovo dalla chiesa di Bordighera Alta, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento) + alle 21, ‘Il Giardiniere Innamorato’ con Lello Clown. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Presentazione libro ‘Botte da derby. Quello Juventus-Torino 3-1 del 27 ottobre ‘63 finito in rissa’ di Ico Ferrero. Bar Gaggio

21.30. Per la rassegna musicale Touscouleurs, concerto di Max Manfredi & Trio Plumbago con musiche fado, jazz, musica balcanica e antica, flamenco e della tradizione italiana. Ex Chiesa Anglicana, ingresso gratuito

OSPEDALETTI

10.00. Il Mandala della compassione per la pace nel mondo’ dei monaci tibetani del Monastero di Drepung Washul Mentsen. A cura del Centro Kalachakra e Centro Ghepelling. Sala ‘La Piccola’, fino al 17 agosto



10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

18.00. Mercatino di artigianato e aziende agricole 'I colori dell'Arte' a cura dell'associazione culturale Amici della Musica e delle Arti sulla pista ciclabile (tutti i martedì fino a fine agosto)



21.00. ‘E...state in forma’ con i 'balli di gruppo' in piazza IV Novembre a cura della scuola di danza Happiness di Ospedaletti (tutti i martedì fino a fine agosto)

TAGGIA ARMA

16.30. ‘L’antica devozione di S. Maria Maddalena a Taggia: luoghi, rituali ed economia’: passeggiata fino all'acropoli dell'abitato storico sostando presso la chiesa S. Lucia, sede della Compagnia di Santa Maria Maddalena del Bosco: si racconteranno le origini e lo sviluppo della venerazione della Santa, dalla Provenza a Taggia. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

21.00. Concerti Giubilari: 1° Festival dedicato a Marco Enrico Bossi a cura delle parrocchie di Arma, Levà e Taggia. Oratorio Santi Sebastiano e Fabiano a Taggia

21.30. ‘L’Emilia del Rock’: tributo show ‘Vasco vs Liga’. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

20.00. Spettacolo di musica Italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà, Lato Levante



SAN LORENZO AL MARE

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)



17.30. ‘Storie sotto l'ombrellone’: Come allevare sassi domestici. Spiaggia del Beach volley

21.00. ‘Il baraccone dei burattini’: spettacolo per i bambini con il Maestro burattinaio ‘Folco Barlucchi’. Palco sul mare



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.00. Attività dolci per corpo e mente, ‘L’Arte del Camminare’ con Marina Caramelino. Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria



10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



20.00. Cena in Allegria! A cura del Centro Pastorale della Divina Misericordia. Giardini della Divina Misericordia

21.00-22.30. Fiabe da colorare con la giornalista Viviana Spada all’Anfiteatro sul Lungomare delle Nazioni

CERVO

11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse con testo e regia di Emanuele Conte. Piazza del paese, fino al 16 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

AURIGO

21.00. Per ‘Aurigo a Teatro’, 1ª Rassegna Teatrale Amatoriale Dialettale, la Compagnia Du Teatru Ventimiglia in ‘A cena da leva...’ e ‘Nu l'è covid u l'è in rafreidù’. Piazzale del campo sportivo, ingresso libero

BAIARDO



21.30. ‘La notte delle stelle cadenti’: osservazioni astronomiche guidate ai telescopi ed a occhio nudo per ammirare e scoprire stelle e costellazioni. Evento a cura dell’Associazione Stellaria: Terrazza sulle Alpi alla Chiesa Vecchia, partecipazione libera, info WhatsApp al +39 348 552 0554



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

COSTARAINERA



9.00. Pilates nel Parco Novaro con Barbara Campanini

21.00. Escursione guidata sotto le stelle

DOLCEACQUA

21.30. ‘Crisa in Dolceacqua’: concerto del cantautore Crisa e di altri artisti locali. Piazza Garibaldi



DOLCEDO



21.00. ‘Dreams, ovvero Sogni ed incantesimi’: spettacolo itinerante del Teatro dell'Albero che si snoda su quattro postazioni fra le vie del paese. Piazza Berti nel centro storico

PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Julia Krause-Harder dal titolo ‘Dinosauri’. Oratorio di San Benedetto, fino al 30 agosto (dal lunedì al venerdì h 11/17)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre





MERCOLEDI’ 13 AGOSTO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-20.30. Il Ferragosto dei Bambini con gare, giochi e animatore + cena con hamburger e patatine. Stabilimento Balneare Ippocampo, lungomare Vittorio Emanuele 33



18.00. 'Core of human feelings': mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 22 agosto

19.30. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.30. ‘Milano–Sanremo–Milano: il gusto in viaggio’: lo chef stellato Davide Oldani protagonista di due cene a quattro mani insieme al resident chef Alessandro Schiavon, per un viaggio tra i sapori della Riviera Ligure e l’alta cucina contemporanea. Europa Palace, Lungomare Imperatrice 27, info e prenotazione obbligatoria: reservations@europapalace.it



21.00. Laboratorio artistico ‘La città a soqquadro. Crea la tua città invisibile’ (età 8-13 anni) ispirato alle ‘Città invisibili’ di Italo Calvino. Piazza Nota (davanti al Museo Civico), prenotazione obbligatoria al numero 0184 580700

21.00. Concerto Monia Russo dal titolo 'Tristezza Light Summer Tour'. Opening Acts : Giovani voci da scoprire. Pian di Nave

21.15. Per la XIX Rassegna ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘Walk the line - Quando l'amore brucia l'anima’. Piazza San Costanzo del Centro storico

IMPERIA



8.30-15.00. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.00. ‘Aperitivo all'imbrunire’: i Giardini Botanici Hanbury propongono, tutti i mercoledì del mese di agosto, una visita guidata al tramonto seguita da un aperitivo a livello del mare. Evento in collaborazione con la Cooperativa Omnia. Ritrovo ore 18.00 all'ingresso dei Giardini (accesso, visita guidata e aperitivo 25 euro), solo su prenotazione allo 0184 229507 (più info)



21.00. Balliamoci l'Estate al Belvedere Resentello



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



19.30. Festa del Basilico a cura dell’Associazione Il Borgo Antico. Centro Storico

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi



BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Super G.A.G alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



18.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Laboratorio musicale bimbi al Chiosco della Musica, fino a lunedì 1° settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Balli di gruppo alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



OSPEDALETTI



8.00. ‘E...state in forma’: risveglio muscolare sul Piazzale al Mare (tutti i mercoledì fino a fine agosto)



10.00. Il Mandala della compassione per la pace nel mondo’ dei monaci tibetani del Monastero di Drepung Washul Mentsen. A cura del Centro Kalachakra e Centro Ghepelling. Sala ‘La Piccola’, fino al 17 agosto

21.30. ‘Dreams - ovvero Sogni ed incantamenti’: spettacolo teatrale itinerante a cura del Teatro dell’Albero

TAGGIA ARMA



21.30. ‘Voglio tornare negli anni ‘90’. il live show anni 90 più amato d’Italia con musica, spettacolo, emozioni e tanto divertimento. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.15. Per Bimbumbam, Duo Kida in Giocoleria Show. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)

19.00. Festival dei Bar con musica dal vivo: musica, divertimento, shopping sotto le stelle

SAN LORENZO AL MARE



21.15. Serata divulgativa ‘Il Santuario Pelagos e le tartarughe marine’. Palco sul mare

21.00. Per il Festival ‘Due parole in riva al mare’, ‘Romance sotto le Stelle’: Claire Dee presenta ‘Until the end’ (Sperling and Kupfer) + Giorgia Fiorello presenta ‘My baby’ (Sperling and Kupfer) + Laura Rocca presenta ‘Anche i girasoli hanno le spine’ (Newton edizioni) + Viviana Maccarini presenta ‘Piccoli fuochi’ (Rizzoli). Banchina dell’Hotel Riviera dei Fiori

DIANO MARINA



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.30. Per l’Estate Musicale Dianese, ‘Amiche mai’: concerto omaggio a Mina e Ornella Vanoni. Parco di Villa Scarsella (info e acquisto biglietti a questo link)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

20.00. ‘Cena in Allegria!’ A cura del Centro Pastorale della Divina Misericordia. Giardini della Divina Misericordia.

21.00-23.30. Firma copie del libro 'La partita fantasma' (ed. Leucotea) del giornalista Fulvio Damele. Libreria Libri al Mare sul lungomare delle Nazioni

21.15. Spettacolo Per Bambini ‘La Pasticceria delle Meraviglie’ con Mr. Paolo. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

21.30. Per il 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025, ‘Candlelight’: concerto del ‘Passi Ensemble’ formato da Sabrina Oggero Viale – voce, Loris Deval – chitarra classica, Tiziano Codoro – tromba e live effects. Oratorio di Santa Caterina (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse con testo e regia di Emanuele Conte. Piazza del paese, fino al 16 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BADALUCCO

17.30. Passeggiata storico-naturalistica alla scoperta dell'antico borgo di Badalucco con bellissimi scorci sul torrente Argentina, raccontando storia, geologia, flora, fauna e suggestioni del territorio accompagnati dalla guida ambientale escursionistica certificata Barbara Campanini. Ritrovo in Piazza Duomo



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA

22.00. Ghost Tour Dolceacqua, Misteri e leggende alla corte dei Doria con itinerario dei misteri nel borgo dei Doria, dal Ponte Vecchio al castello accompagnati dalle Storyteller Brigida e Désirée (info e prenotazioni)

PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Julia Krause-Harder dal titolo ‘Dinosauri’. Oratorio di San Benedetto, fino al 30 agosto (dal lunedì al venerdì h 11/17)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre

21.00. Cinema all'aperto con proiezione film ‘Insideout’. Piazza dell'Oratorio, ingresso libero



FRANCIA

MONACO

22.30. Per Monte-Carlo Summer Festival, Kool & the Gang in concerto. Salle des Étoiles dello Sporting (più info)



GIOVEDI’ 14 AGOSTO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 327 08248663 (più info)



17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

18.00. 'Core of human feelings': mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 22 agosto

20.00. Cena sotto i fuochi: Music & Dinner Show con menù alla carta e guest Peach Jam Duo presso lo Stabilimento Balneare Ippocampo, lungomare Vittorio Emanuele 33



19.00. Parata Musicale della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’ di Sanremo, Centro Cittadino

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.15-21.15. Per ‘Kids Show’, ‘Duo KiDa’ con Mister Kiwi e AdaKids. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Serata di gala con i ‘Los Locos’. Roof Garden del Casinò (ingresso su invito)

21.30. Concerto dei ‘Bnkr 44’. Pian di Nave

22.30. Spettacolo Pirotecnico sul Molo di Ponente del Porto Vecchio

IMPERIA

8.30-15.00. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)



9.00-12.00. Snorkeling guidato alle Ratteghe con Delfini del Ponente. Area Marina le Ratteghe



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

21.15. Per ‘Musica Sotto le Gru’, concerto della band ‘Vedo nero’ tributo a Zucchero. Banchina Aicardi ore



VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.30-21.00. Lezioni di Yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti. Forte dell'Annunziata



21.30. Per ‘Musica alla Marina’, ‘Azzurro Swing’: ‘Concerto versatile’ di Antonella Ruggiero accompagnata da Roberto Olzer al pianoforte e da Roberto Colombo, vocoder e synth basso. Lungomare Marconi, davanti ai ristoranti Molo14 e La Caravella, ingresso gratuito

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



19.00. Festeggiamenti Patronali di San Rocco: serate con buon cibo, musica e balli. Oratorio Parrocchia San Rocco, fino al 16 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretch & core alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Mindfullness sulle orme di Monet nei giardini Monet, fino a lunedì 1° settembre

20.00. ‘Eventi in Corso Italia’: animazioni e spettacoli itineranti a tema ‘Noche Flamenca’ con la possibilità di poter cenare all'aperto. Evento a cura dei commercianti di Coeso Italia

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

OSPEDALETTI



10.00. Il Mandala della compassione per la pace nel mondo’ dei monaci tibetani del Monastero di Drepung Washul Mentsen. A cura del Centro Kalachakra e Centro Ghepelling. Sala ‘La Piccola’, fino al 17 agosto

10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

21.30. Musica in Piazza con Tributo a Lucio Battisti. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. Artigianato sotto le Stelle: stand di artigianato creativo sul lungomare di Arma



21.30. Il circo di domani, un nuovo show con Fluffy Puppets e Ops!. Piazza SS. Trinità a Taggia



21.30. ‘Italia Mania’: 360° Music Live Italian Style. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Carnevale Estivo a cura di Riva Beat. Vie e Piazze Cittadine

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Per la Rassegna ‘Historic Center’ Live Music Local con la Band Dead Pony Club. Piazza Saffi

21.30. Concorso Miss e Mister Santo Stefano con bagno di mezzanotte. Piazza Saffi

SAN LORENZO AL MARE



19.00. Festa della Musica: concerti diffusi e dalle 19.00, Concerto ‘Compagni di viaggio De Gregori cover band’

DIANO MARINA



9.30. 14° torneo di calcio balilla ai Bagni Lido Scogliera



15.00. Un giorno da Legionario: laboratorio didattico per ragazzi e famiglie, in cui i partecipanti potranno rivivere in prima persona abitudini e segreti della vita quotidiana nell'antico Lucus Bormani. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

21.30. Dj Set con DJ Tex al Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00. Attività dolci per corpo e mente, ‘L’Arte del Camminare’ con Marina Caramelino. Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



20.00. Cena in Allegria! A cura del Centro Pastorale della Divina Misericordia. Giardini della Divina Misericordia

CERVO

11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse con testo e regia di Emanuele Conte. Piazza del paese, fino al 16 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

BAJARDO



17.00. Roberto Pecoraro presenta ‘Un fotografo da Sanremo alle Ande’ nella Sala del castello



BORGHETTO D’ARROSCIA

18.30. Ferragosto a San Cosimo: apertura stand gastronomici in frazione Gavenola del colle san Cosimo, anche domani



CARPASIO



21.00. Serata di note d’autore a cura del cantautore Roberto Durkovíc (Guccini, De Andrè, Caposella e sue composizioni) al Museo della Lavanda



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

CIPRESSA

21.30. Cinema ‘En Plein Air’, film d’animazione in Piazza Martini

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto



DIANO ARENTINO

17.00. Trekyoga in collaborazione con la guida GAE Davide Fornaro con partenza dal Centro sportivo sociale Aldo Trucco in via IV Novembre, prenotazione obbligatoria al 340 2440972

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna Letteraria Number27 (2ª edizione), Silvia Alonso presenta ‘Avvocato in guêpière’ + Alessia Parravicini presenta ‘Dalla parola allo schermo’. Accompagnamento musicale a cura del chitarrista Michele Faggio. Chiesa San Giovanni Battista, Piazza Mons. Massone, ingresso libero

DOLCEACQUA



20.00. ‘Aspettando Ferragosto’: serata gastronomica e danzante con i Dusaigoti in Piazza Mauro

MONTEGROSSO PIAN LATTE

22.00. Serata Astronomica con osservazioni guidate del cielo a cura dell’associazione Stellaria. Campo Sportivo, partecipazione libera



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Julia Krause-Harder dal titolo ‘Dinosauri’. Oratorio di San Benedetto, fino al 30 agosto (dal lunedì al venerdì h 11/17)



19.00. Festa del Volontariato: sagra e musica nel Centro Storico, anche domani



REZZO



21.10. ‘Ogni cosa al suo Tempo’: atto unico di Marisa D'Aloisio e Luciano De Stefanis del Teatro della Luna di Vallecrosia. Piazza dell'Oratorio, ingresso libero



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00. Sagra dei ravioli con l’Orchestra ‘Cristian & la Luna Nueva’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



22.00. Festival piromusicale nella baia di Juan-les-Pins





VENERDI’ 15 AGOSTO



SANREMO

9.00-19.00. ‘Saldi di Gioia’ a cura della Confcommercio Sanremo. Vie e piazze del centro, fino al 17 agosto

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.00-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)



10.00. ‘Solennità dell'Assunta’: in fondo al Santuario della Madonna della Costa formazione del corteo con le associazioni d’Arma e di Volontariato, le autorità civili e militari, la Famija Sanremasca e i Consoli del Mare + alle 10.30, tradizionale investitura dei Consoli del Mare + alle 11 solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-23.00. Ferragosto Carnival Party: Grigliata al mare con Ippocampiadi dalle 16 alle 18.30 con Lello Clown + Dj Set di Dj Magi + h 18.15/23 intrattenimento con il Duo Kida. Stabilimento Balneare Ippocampo, lungomare Vittorio Emanuele 33



18.00. 'Core of human feelings': mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 22 agosto



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Visita del Museo Civico e della Pigna. Appuntamento in Piazza San Siro (durata 2 ore), partecipazione gratuita senza prenotazione (tutti i venerdì fino al 12 settembre)



21.00. Concerto Nuovi Solidi ‘Tributo a Lucio Battisti’. Pian di Nave

IMPERIA

8.30-12.30. ‘Energia a Colori’: esposizione di quadri e fotografie dell’artista locale Maria Semeraro. Spazio Enel di via Nobel, angolo Via Argine Sinistro, fino al 31 agosto (dal lunedì al giovedì h 8.30/12.30-14/15, venerdì h 8.30/12.30)



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



10.30 & 16.30. ‘Ferragosto a Villa Grock’: speciale visita accompagnata per scoprire l’universo fantastico di Villa Grock con percorso adatto a grandi e piccini(ingresso + 4 euro visita accompagnata). Villa Grock, via Fanny Roncati (servizi navetta e caffetteria attivi), info: museiimperia@solidarietaelavoro.it



11.00. Ferragosto a Villa Faravelli, ‘Coincidenze’: speciale visita accompagnata per scoprire le origini del Museo e il legame tra architettura e collezionismo (ingresso + 4 euro visita accompagnata). Villa Faravelli, info: museiimperia@solidarietaelavoro.it

17.30. ‘Ferragosto al Museo Navale’, ‘Storie di Mare’: speciale visita accompagnata per ripercorrere il profondo legame tra Imperia e il mare (ingresso + 4 euro visita accompagnata). Museo Navale in Calata Anselmi, info museiimperia@solidarietaelavoro.it

20.45. Il cielo dell’Estate Spettacoli: viaggio tra le meraviglie del cielo estivo con nebulose e costellazioni raccontate con immagini spettacolari e osservazioni collettive con telescopio smart (per bambini dai 6 anni). Planetario al Museo Navale, info: museiimperia@solidarietaelavoro.it

21.15. Per ‘Musica Sotto le Gru’, concerto della band ‘Studio 54’ dal titolo ‘Pop Disco dai ‘70 a oggi’. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA



9.00-23.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

19.00. Festeggiamenti Patronali di San Rocco: serate con buon cibo, musica e balli. Oratorio Parrocchia San Rocco, fino al 16 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento) + alle 21, festa del pallone. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba kidz alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

21.30. ‘Balliamoci l’estate’: animazione musicale per la Notte di Ferragosto alla Rotonda S. Ampelio



OSPEDALETTI



10.00. Il Mandala della compassione per la pace nel mondo’ dei monaci tibetani del Monastero di Drepung Washul Mentsen. A cura del Centro Kalachakra e Centro Ghepelling. Sala ‘La Piccola’, fino al 17 agosto

19.00. ‘E...state in forma’: eventi a rotazione in piazza IV (tutti i venerdì fino a fine agosto)

21.30. Ferragosto in Musica: show musicale ‘Starlight anni 90’. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335

18.30-20.30. Flora, parata floreale itinerante sul Lungomare e Piazza Tiziano Chierotti



21.00. Concerto sotto le Stelle in occasione della Festa dell’Assunta a cura della parrocchia SS. Giacomo e Filippo, Santuario della Madonna Miracolosa, in collaborazione con Open Orchestra diretta dal Maestro Marco Reghezza. Piazza Gastaldi a Taggia

21.30. Band Time Out: Tributo Ufficiale degli 883 e Max Pezzali. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

20.00. Spettacolo di musica italiana a cura di Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà, Lato Levante

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Messa sul mare



SAN LORENZO AL MARE

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)

DIANO MARINA



6.00. Corsa non competitiva ‘Diano all’alba – 6 Km alle 6’ sulla Passeggiata a Mare



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.30. Cover Night Festival (2ª edizione): serata tributo ai Led Zeppelin della band Lazd dormata da Raffaele Rossi (voce), Andrea Pagina Troisi (chitarra elettrica), Lorenzo Prencipe (basso elettrico), Marco Ruggiero (batteria). Piazza Torre Santa Maria

CERVO

11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse con testo e regia di Emanuele Conte. Piazza del paese, fino al 16 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



ARMO



20.00. Festa di San Bernardo d’Armo: Sagra du Pan Fritü 2025 + Serata DJ con DJ 3ruzz & Pit Mitchell: tre giorni di musica, tradizione, divertimento e buona cucina tra le colline di Armo con Stand gastronomici al coperto attivi da venerdì fino al 17 agosto

BAJARDO

21.00. Discoteca all’aperto in Piazza della Parrocchiale

BORGHETTO D’ARROSCIA

11.30-17.00. Ferragosto a San Cosimo: apertura stand gastronomici in frazione Gavenola colle san Cosimo



CASTELLARO

20.00. ‘Estate 2025 al Castellaro Golf’: Musica con Sound Of Soul + Cena con Grigliata di Carne + campo pratica del club aperto fino alle 22.00, info e prenotazioni 335 5722457

CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

COSTARAINERA



16.00. Festa di Ferragosto (Quelli del geco) nel centro storico

DOLCEACQUA

20.00. Per Ferragosto, serata enogastronomica di beneficenza e danzante in Piazza Mauro con la band ‘Bruti e Boi’ formata da Bartolomeo Roberto Giuffra (voce), Martino Biancheri (Tromba), Marco Moro (flauto), Fabrizio Vinciguerra (chitarra elettrica), Riccardo Anfosso (Basso Elettrico), Belisario Fauzzi (percussioni), Enzo Cioffi (batteria) + Dj set con Nandino Dj’

MONTALTO



20.00. Per ‘Montalto Jazz 2025’, concerto di Aleria Live + Anastasia. Piazza S. Giovanni (servizio bar)



PERINALDO



11.00-17.00. Mostra di Julia Krause-Harder dal titolo ‘Dinosauri’. Oratorio di San Benedetto, fino al 30 agosto (dal lunedì al venerdì h 11/17)

15.00-20.00. 'Il pesce Serra e l’ambiente Marino’: viaggio tra arte e natura con la mostra di sculture di Mauro Agosta realizzate in legno marino, acciaio tecnico, pietre preziose. Biblioteca comunale, weekend e festivi fino al 22 agosto



19.00. Festa del Volontariato: sagra e musica nel Centro Storico



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



FRANCIA

CANNES



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique sul tema ‘Suono di risonanza’ con protagonista la Pirotecnia Ikebun (Giappone). Baia della città (più info)



MONACO



21.00. Setenta in concerto (Latin Funk, Afro-Latin). La Note Bleue, Plage du Larvotto, Avenue Princesse Grace (più info)



22.30. Per Monte-Carlo Summer Festival, concerto di Giorgia. Salle des Etoiles dello Sporting, avenue Princesse Grace 26 (più info)





SABATO 16 AGOSTO



SANREMO



9.00-19.00. ‘Saldi di Gioia’ a cura della Confcommercio Sanremo. Vie e piazze del centro, fino al 17 agosto

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

18.00. 'Core of human feelings': mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 22 agosto



18.30. Visita guidate al Cimitero Monumentale della Foce a cura di Marco Macchi, guida turistica, esperto di storia locale ed autore di libri di storia e ambiente. La visita riguarda le sepolture di illustri personaggi russi, francesi e di tutto il mondo che hanno vissuto nella Sanremo della Belle Epoque. Ritrovo davanti all’entrata del cimitero, ingresso libero



18.30-20.30. Per Folies Royal 2025’, Kids Show: ‘Giochi in Legno’ con Illustratore di gioco. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.30. Food, Music & Live Show: Cena Acqua, Terra e Fuoco con menù alla carta + intrattenimento con l’acrobata Margot Ruby + Dj Set a cura di Dj Magi. Stabilimento Balneare Ippocampo, lungomare Vittorio Emanuele 33



21.00. Spettacolo cabaret ‘Non so che fare prima’ con Uccio De Santis. Pian di Nave

IMPERIA



6.30. Partenza da piazza Dante per la diciottesima edizione dell'Imperia-Limone: quattro giorni immersi nella natura, con un percorso di circa 20 chilometri al giorno completamente assistito dallo staff organizzativo (più info)



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



19.00. Notte Bianca con elezione di Miss Miluna. Evento a cura del Consorzio Porto Maurizio. Porto Maurizio (più info)

20.45. Il cielo dell’Estate Spettacoli: viaggio tra le meraviglie del cielo estivo con nebulose e costellazioni raccontate con immagini spettacolari e osservazioni collettive con telescopio smart (per bambini dai 6 anni). Planetario al Museo Navale, onfo: museiimperia@solidarietaelavoro.it

VENTIMIGLIA

9.00-12.30. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

21.00. Blue Velvet sound: spettacolo musicale a cura dell'Ass. Culturale Echoes of Pink Floyd. Belvedere Resentello

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



19.00. Festeggiamenti Patronali di San Rocco: serate con buon cibo, musica e balli. Oratorio Parrocchia San Rocco

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.30. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Total body workout alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

9.20. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di agosto, settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)

10.00. Il Mandala della compassione per la pace nel mondo’ dei monaci tibetani del Monastero di Drepung Washul Mentsen. A cura del Centro Kalachakra e Centro Ghepelling. Sala ‘La Piccola’, fino al 17 agosto

21.30. Notte Orange: Mercatino in Via XX Settembre + Intrattenimento musicale nelle piazze e vie del paese (locandina) NOTTE ORANGE 2025

TAGGIA ARMA



21.30. ‘2000 in spinta’: format anni 2000 Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Tributo a Francesco De Gregori dei Compagni di Viaggio. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. ‘Balliamoci l’Estate’: animazione musicale a cura di Massi Dj affiancato da Reddy Rossi per far ballare tutti in piazza Baden Powell

DIANO MARINA



22.30. Spettacolo pirotecnico sullo specchio acqueo dianese



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



21.30. Cover Night Festival (2ª edizione), concerto della band Formula Radius: tributo alla musica italiana di Alberto Radius e non solo, con Enrico Bianchi, Mauro Culotta, Alfredo Vandresi. Piazza Torre Santa Maria

CERVO



11.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo (ultimo giotno)’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse con testo e regia di Emanuele Conte. Piazza del paese (info e acquisto biglietti a questo link)



ARMO



16.00. Festa di San Bernardo d’Armo: Sagra du Pan Fritü 2025 + pomeriggio con le Ballerine Country + Serata danzante con l’orchestra Mike e i Simpatici: tre giorni di musica, tradizione, divertimento e buona cucina tra le colline di Armo con Stand gastronomici al coperto attivi fino al 17 agosto

BAJARDO

21.00. Concerto di Mezz’estate con il cantautore Simone Alessio in arte Garibaldi. Chiesa vecchia



BORGHETTO D'ARROSCIA

19.00. Sagra della Buridda: serata enogastronomica con musica e dj. Evento a cura della Pro Loco, Frazione Leverone



CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)

21.00. ‘Sfere Musicali’: spettacolo di divulgazione di musica ed immagini a cura del Prof. Cristian Bonaccini con sottofondo musicale di Abramo Satoshi. Lungomare Fabrizio De André



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Aspettando Saturno’: cena dalle ore 19.30, osservazioni guidate dalle ore 21.o00. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



CERIANA



10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto



COSTARAINERA

21.00. Concerto a cura della cantautrice Lobina. Centro storico

DIANO ARENTINO

20.00. Escursione nell’Anello di Arentino con la guida GAE Davide Fornaro. Partenza dal Centro sportivo sociale Aldo Trucco in via IV Novembre, prenotazione obbligatoria al 340 2440972



DOLCEACQUA

21.00. ‘La Val Nervia nelle 4 stagioni ‘n Dialetto’: spettacolo al Visionarium

PERINALDO

15.00-20.00. 'Il pesce Serra e l’ambiente Marino’: viaggio tra arte e natura con la mostra di sculture di Mauro Agosta realizzate in legno marino, acciaio tecnico, pietre preziose. Biblioteca comunale, weekend e festivi fino al 22 agosto

19.00. ‘Festa per Cuba’: Cucina e Cocktails del Caribe + Musica e danze cubane. Partecipa Ana Fidelia Quirot (la Tormenta del Caribe) due volte campionessa del mondo degli 800 m piani. Piazza dell chiesa nel centro storico, ingresso gratuito (il ricavato devoluto integralmente per finanziare progetti educativi e sanitari nella provincia cubana di Camagüey)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



20.00. Sagra delle cozze: serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘I Panema’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

22.00. ‘Ghost Tour Triora – Tele infernali’: gli Storyteller di Autunnonero guideranno i partecipanti con le loro lanterne in una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. Partenza alle h 22 con possibile integrazione con Ghost Tour Extra ‘Il Volo degli Striges’, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



21.15. Concerto Jazz dal titolo ‘Naviganti e Sognatori’ a cura di Luca Falomi, chitarrista genovese, Alessandro Turchet, bassista friulano, e Max Trabucco batterista e percussionista veneziano, accompagnati da Daniele di Bonaventura al bandoneon. Piazza dell'Oratorio

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



20.30. Promenade en Fête 2025: 5 palcoscenici musicali allieteranno il pubblico della con ritmi diversi + spettacolo pirotecnico sul mare alle 22.15. Lungomare pedonale (più info)

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal Western’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO



21.00. Setenta in concerto (Latin Funk, Afro-Latin). La Note Bleue, Plage du Larvotto, Avenue Princesse Grace (più info)





DOMENICA 17 AGOSTO

SANREMO

9.00-19.00. ‘Saldi di Gioia’ a cura della Confcommercio Sanremo. Vie e piazze del centro

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.30. Mostra di Mario Moronti dal titolo ‘I colori della luce e del buio’. Forte di Santa Tecla, fino al 5 ottobre (giovedì, sabato e domenica 17.30/23.30, venerdì 9/13-17.30/23.30)

18.00. 'Core of human feelings': mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 22 agosto

19.00. Rassegna musicale ‘Sorsi di Note’ con lo Spettacolo di Dany Animation. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli

21.00. Concerto/Spettacolo dei ‘Libero Arbitrio’ a Pian di Nave

21.30. Per ‘Sanremo Summer Simphony’, concerto di Simone Cristicchi con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Festa del Turista a cura della ASD A Lampara. Zona Biscione, Capo Mortola (h 9/12-14/17)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

21.00-23.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)



VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre



21.00. Presentazione dell’ultimo romanzo di Paolo Clementi dal titolo ‘Achille, l'ultimo’ ambientato a Sanremo. Oltre l’autore saranno presenti: Doriana Valesini (moderatrice), Paolo Veziano (storico). Tennis Club di Bordighera

21.20. Per Cinema all’aperto, proiezione film ‘Il grande giorno’. Giardini Lowe, ingresso gratuito



OSPEDALETTI

10.00. Il Mandala della compassione per la pace nel mondo’ dei monaci tibetani del Monastero di Drepung Washul Mentsen. A cura del Centro Kalachakra e Centro Ghepelling. Sala ‘La Piccola’

21.30. Schiuma Party con animazione musicale a cura di All in 1. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Antiquariato e Piccolo Collezionismo. Ex Mercato Coperto via Luino Argentina a Taggia

21.30. Serata di Cabaret con Claudio Batta, Mauro Villata e i Senso D’Oppio. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Balla con Noi a cura dell’associazione ‘A Me Riva’. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)



22.00. Per la Rassegna ‘Live Summer 2025’, spettacolo dei Village Sismica con Special Guest Gato Dj



SAN LORENZO AL MARE

17.00-22.00. Tracce Celesti’: mostra di Alexandra Von Braun. Ex Oratorio della Misericordia, fino al 18 agosto



DIANO MARINA



21.30. Per l’Estate Musicale Dianese, ‘Ladiesoprano, quando la Musica è Donna’ con musiche da Puccini ai Queen. Parco di Villa Scarsella (info e acquisto biglietti a questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.30. Cover Night Festival (2ª edizione), concerto della band Funk It formata da Roberto Pretto (voce), Alessandra Turri (voce), Ivano Gruarin (chitarra), Carlo Cannarozzo (batteria), Alessandro Loi (basso), Paolo Gambino (tastiere). Repertorio disco anni 70/80. Piazza Torre Santa Maria



CERVO



10.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

21.30. Per il 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025, ‘Candlelight’: concerto di Joshua Brown (violino), Valentina Messa (pianoforte) con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel, Béla Bartók, César Franck. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

ARMO



16.00. Festa di San Bernardo d’Armo: Sagra du Pan Fritü 2025 + pomeriggio musicale con la Fisarmonica delle Alpi + Animazione FEM Spettacoli dal titolo ‘A Word of Fun’: intrattenimento per grandi e piccini + Serata con l’orchestra Rossella Casale. Ultimo di tre giorni di musica, tradizione, divertimento e buona cucina tra le colline di Armo con Stand gastronomici al coperto



AURIGO



21.00. Per la sereta conclusiva del FestiValdelMaro, concerto della BRG Orchestra formata da 45 elementi e diretta dal M° Marco Bortoletti con la partecipazione di Riccardo Pamparato alla chitarra, Silvia Remaggi e Andrea Cosso (voci). In programma sonorità dello swing e delle colonne sonore, di Frank Sinatra e musica del Sud-America e della Dance anni 70. Piazza del paese

BAJARDO

16.00. Presentazione del libro ‘Protagoniste’ di Daniela Cassini, Gabriella Badano, Sarah Clarke Loiacono. Chiesa Vecchia



BORGHETTO D’ARROSCIA

8.30-23.30. Gara nazionale F.I.B. di Bocce categoria Volo , Trofeo Ulivo d’Oro. Campi bocciofila di Leverone (servizio bar e tavola calda)

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



COSIO D’ARROSCIA



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto



DOLCEACQUA

19.45-23.15. Ebbri di Stelle: visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Cantina Altavia, Località Arcagna, prenotazione e informazioni: 380 4703395



21.30. Spettacolo del Gruppo corale ‘Cheli de Campurussu’. Piazza Mauro



MOLINI DI TRIORA



21.00. Spettacolo musicale della Family Band Gospel Choir in piazza della chiesa della frazione di Andagna. Dalle 19.00 alle 20.00, Apericena con antipasto, primo piatto e bevanda. Evento a cura della Proloco di Andagna, ingresso libero

PERINALDO

15.00-20.00. 'Il pesce Serra e l’ambiente Marino’: viaggio tra arte e natura con la mostra di sculture di Mauro Agosta realizzate in legno marino, acciaio tecnico, pietre preziose. Biblioteca comunale, weekend e festivi fino al 22 agosto

21.15. Per la Rassegna Musicale ‘Al lume delle stelle’ (25ª edizione), concerto di Musica da Camera. Sala Consiliare



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA

10.00-22.00. Strigora 2025: una domenica stregata a Triora con mercatino medievale, visite guidate, presentazione libri, musica, spettacolo teatrale (i dettagli nella locandina a questo link)

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



18.00-23.00. ‘L'ora Eccelsa’: mostra del sanremese Davide Puma. Nuovo spazio ‘Area Arte’ del Comune, tutti i giorni fino al 7 settembre



FRANCIA

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal Copacabana’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)



