Sanremo: auto e moto contromano in strada Sergio Ramelli, rischio incidenti e i residenti chiedono più controlli

Moto ed auto in contromano ad alta velocità in strada Sergio Ramelli, tra via Pietro Agosti e via Galilei a Sanremo. La segnalazione è stata fatta con una Pec al Comune matuziano da un residente, Luca Sasso, che vive nella zona. Questa notte il caso si è nuovamente verificato, con il nostro lettore che evidenzia una persistente situazione di grave pericolo all’incrocio tra via Galilei (dove vive al civico 167) e strada Sergio Ramelli, già più volte segnalata verbalmente agli agenti della Polizia Municipale incontrati in zona.

L’ultimo fatto è avvenuto stanotte intorno alle 2, quando un’auto ha imboccato contromano e ad alta velocità strada Sergio Ramelli provenendo da via Pietro Agosti, per poi immettersi in via Galilei. Nella circostanza Sasso ha evitato di essere investito per pochi centimetri mentre era a piedi con i suoi cani.

Secondo quanto evidenziato dal nostro lettore la situazione accaduta in nottata si registra con regolarità e riguarda scooter che quotidianamente percorrono contromano strada Sergio Ramelli provenendo da via Agosti e, saltuariamente, anche le auto. Molti sono anche gli scooter che viaggiano contromano in via Galilei dal distributore di carburante per immettersi in strada Ramelli o per proseguire in salita.

Nella segnalazione vengono evidenziati anche veicoli provenienti dall’Aurelia Bis che scendono a velocità elevata in via Galileo Galilei, senza fermarsi o rallentare in prossimità degli attraversamenti pedonali. I residenti, quindi, chiedono più controlli della Polizia Municipale nella zona incluse le ore serali e notturne, l’installazione di dossi artificiali per rallentare i mezzi provenienti dall’Aurelia Bis e telecamere per sanzionare e scoraggiare l’accesso contromano a strada Ramelli.