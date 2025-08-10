Sanremo: domani pomeriggio sulla passeggiata Imperatrice il nuovo direttivo di Fratelli d'Italia si presenta alla città

Ancora una volta, Fratelli d’Italia Sanremo tra la gente con un gazebo. Sarà l’esordio del nuovo direttivo cittadino dopo il congresso che ha riconfermato alla guida del partito Antonino Consiglio, che commenta: "Facciamo quello che piace ai nostri tesserati e simpatizzanti, e non solo. Saremo con tutto il nuovo direttivo domani pomeriggio dalle 17 alle 19 sulla passeggiata Imperatrice, all’uscita del sottopasso. Porteremo un tema nazionale: giustizia e sicurezza, un’iniziativa promossa da Giorgia Meloni e dal partito nel periodo estivo".

Oltre al materiale informativo, verrà distribuita l’enigmistica tricolore, il cruciverba che racconta in modo leggero e ironico la politica, con stoccate alla sinistra. Tra le definizioni:

• con questo provvedimento del Governo Meloni lo Stato torna forte contro ladri, truffatori e prepotenti (Decreto sicurezza);

• col Governo Meloni sono diminuiti (Sbarchi);

• con queste lettere nel referendum Landini voleva buttare giù il Governo Meloni (Sì);

• sgangherato tentativo dell’opposizione per allearsi contro la destra (Campo largo).

All’appuntamento di domani non mancherà la presenza del Senatore Gianni Berrino, dell’Assessore regionale Luca Lombardi, della Consigliera regionale Veronica Russo e della Consigliera comunale Elisa Balestra.