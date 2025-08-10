Incidente a Ventimiglia, un'auto finisce sul marciapiede e ferisce un pedone

Incidente stradale questa mattina a Ventimiglia. In via Cavour, un'auto ha perso il controllo, salendo sul marciapiede e abbattendo diversi paletti. Nell'impatto, una persona che transitava a piedi è rimasta lievemente ferita. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e i soccorsi del caso.
