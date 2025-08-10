Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 10 agosto 2025, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 10 AGOSTO

SANREMO



7.15. Trofeo ‘Pierin Pescatore’ e Trofeo Martin Pescatore’: Gara di pesca evento dedicata ai giovani appassionati di pesca, divisi in due categorie d'età: dai 6 ai 12 anni e dai 13 ai 16 anni. Porlo Vecchio. (iscrizioni 5 euro presso il negozio ‘Al Milanes In Mar’ - via Nino Bixio 71- entro il 08/08/2024), info 0184 501420

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

12.00-00.00. Piña 2025: ultimo di cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Monkey's Beach Club (info e acquisto biglietti a questo link)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. ‘Tre Sfide, Due Eroi – Memorial Carlo Usanna’: finali del torneo di beneficenza con gare di ping-pong, bocce petanque e calcio balilla (iscrizione 10 euro a persona di cui 3 euro in beneficienza). Circolo ACLI San Martino in Via Vesco, info e iscrizioni 320 0375 820

17.30-23.30. Ultimo giorno della mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla

18.00. 'Core of human feelings': mostra di arte contemporanea dell'artista parigina Louise Bressange. Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 22 agosto

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.00. ‘In piazza si balla tra le bolle con la Baby Dance’: spettacolo per bambini a cura di Talea Ass.ne Culturale. Piazza Borea d’Olmo

21.00. Per i Martedì letterari del Casinò (eccezionalmente di domenica), il giornalista Paolo Mieli presenta il libro ‘Fiamme dal passato’ (Rizzoli). Pian di Nave, ingresso gratuito

IMPERIA

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: ultimo giorno della mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano



20.15. ‘Esprimi un desiderio- le stelle cadenti alla Torre antibarbaresca di Torrazza’: passeggiata di km. 5 dislivello +m.150 accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino (dotarsi di scarpe da cammino, pila frontale, acqua). Ritrovo nel parcheggio autostrada Imperia ovest oppure alle ore 20.30 nel parcheggio Sferisterio di Clavi, info 337 1066940



21.00-23.00. Navigare sotto le Logge: uscita in barca sotto le stelle a cura del Circolo Borgo Cappuccini. Scalo Borgo Cappuccini

21.00. Concerto tributo a Francesco De Gregori della band ‘Compagni di viaggio’. A cura del Circolo Castelvecchio. S.M. Maggiore a Castelvecchio (servizio navetta gratuito con partenza da Largo Nanollo Piana a partire dalle ore 20)

VENTIMIGLIA

9.00. Giornata del Bambino (10ª edizione): escursioni in barca per bambini 6/12 anni. Tra il Circolo Nautico Intemelio e Capo Mortola a cura del Circolo Nautico Intemelio



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



16.00. Festa di San Lorenzo a cura del Comitato Magliocca in Frazione San Lorenzo



18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘La Notte delle Scimmie’, ed. Frilli, con Lorenzo Beccati. Un giallo ambientato nella Villa Voronoff di Grimaldi e a Ventimiglia, scritto dallo sceneggiatore di ‘Striscia la Notizia’ che dà voce al Gabibbo. Segue cena solidale (20 euro, prenotazioni al 339 2494912). Giardino della SPES, Corso Limone Piemonte 63, ingresso libero e gratuito



19.30. ‘A Ludum Balistre’: Gara di tiro con la Balestra Antica a cura della Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia. Giardini Tommaso Reggio



21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

21.00-23.00. Mostra d’arte contemporanea con le sculture di Frédérique Nalbandian curata dalla Galleria Umberto Benappi di Torino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Sale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 31 agosto (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/ 23)

21.00. Festivalbar: un'estate italiana con musica anni '80-'90 al Belvedere Resentello

21.15. ‘Verba volant, scripta manent’: la storia della scrittura nell'antichità romana a cura di Luca Storino. Museo Archeologico G. Rossi

21.15. Per Hanbury che spettacolo!’, in concomitanza con la ‘Notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti’, spettacolo teatrale di Liber Theatrum ‘Le stelle ci guardano’. Giardini Botanici Hanbury, info e prenotazioni 338 6273449

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA



8.00-20.00. Giornata Commerciale del Ribasso a cura di Confcommercio. Centro cittadino chiuso al traffico

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre



21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter 2025’, ‘Lodovico Winter – Palme, Intrecci, Manufatti’: conferenza con immagini e audiovisivi a cura della Cumpagnia d'a Parmura (15 euro). Giardini Winter, località Arziglia, info e prenotazioni 333 6155989 (Paola)

21.20. Per Cinema all’aperto, proiezione film d’animazione ‘Sing 2 - Sempre più forte’ (2021). Giardini Lowe, ingresso gratuito



OSPEDALETTI

21.30. ‘Daniele Raco Show’: spettacolo di cabaret sul Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



8.00-16.30. Escursione da Realdo al Bosco di Gerbonte accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi 10 euro). Ritrovo alla stazione ferroviaria di Taggia (sotto) oppure alle 9.00 al bivio tra Realdo e Verdeggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)



8.00-20.00. ‘Shopping in riva al mare’: fiera promozionale a cura del consorzio di via ‘Il Piano’. Via Queirolo ad Arma

21.30. Tributo a Jovanotti con ‘Format Jovanotte’. Piazza Eroi Taggesi a Taggia

RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana con Simona Lanteri. Via Martiri della Libertà, Lato Levante



SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)



21.30. ‘Un Libro per l'Estate’ in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

17.00-22.00. Tracce Celesti’: mostra di Alexandra Von Braun. Ex Oratorio della Misericordia, fino al 18 agosto



18.00. ‘Notte delle Stelle’: Festa Patronale di San Lorenzo con musica, shopping, mostre d'arte, cena all'aperto e tante altre iniziative di animazione e musica nelle vie del centro e sul lungomare + Fuochi d'Artificio + Sagra Proloco e balli ‘Latino sotto le stelle’



DIANO MARINA



9.00-19.00. Manifestazione commerciale ‘DianAffari’ nel centro città, a cura di Confcommercio Golfo Dianese

10.00. Mostra di pittura a cielo aperto ‘I Dipingiamo insieme’. Via Genala, angolo via Nizza e via Genova

17.00-23.00. Ultimo giorno della mostra personale ‘Manifestas Urbes’ di Tiziano Gramondo caratterizzata dall'uso di materiali poveri e di riciclo (h 17/19-20/23). Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’. Museo Civico al Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60



21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, presentazione libro di Matteo Saudino ‘Anime fragili. Un viaggio con Platone e Aristotele tra le vulnerabilità del nostro tempo (Einaudi). In dialogo con Marcello Garibbo, docente e ricercatore di filosofia. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00. L'Arte del Camminare: attività dolci per corpo e mente a cura di Marina Caramellino. Piazza Torre Santa Maria

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

19.30. Festa del Popolo: Sagra gastronomica con stand in Piazzale Olimpia, Area manifestazioni, fino al 10 agosto (i dettagli nella locandina)

21.30. Per Rovere Jazz Festival (ultimo giorno della 10ª edizione): concerto del PDF Quartet. Santuario Nostra Signora della Rovere, Piazza Rovere 4, ingresso gratuito

CERVO



10.00. ‘Adalberto Campagnoli, un artista poliedrico’: mostra promossa dal Comune di Cervo e da Cervo Comitato Arte e Cultura. Bastione di Mezzodì, fino al 26 agosto (più info)

16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

21.00. Per il 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025, ‘Pizz’n’Kids’: concerto scenico per grandi e piccoli dai 5 anni in su con Eleonora Savini (violino, movimento e canto), Federica Vecchio (violoncello, movimento e canto. Parco del Ciapà (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo’: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Teatro della Tosse con testo e regia di Emanuele Conte. Piazza del paese, fino al 16 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BADALUCCO

21.00. In occasione del ‘Borgo Dei Desideri, evento promosso da Borghi più Belli d'Italia, omaggio a De Andrè con la Berben Band. A cura di Pro Loco Badalucco. Piazza Duomo

BAJARDO

10.00. Per ‘Antica…mente’ (18ª edizione), festa della lavanda e delle essenze di Montagna: mercatino artigianale lungo le vie del paese con i prodotti tipici del territorio + incontro con Doriana Fraschiroli sul tema ‘La farmacia verde casalinga: le erbe e i preparati che non possono mancare a casa e in valigia’ (chiesetta di San Rocco h 11.30) + laboratori artigianali dedicati alla lavanda per adulti e bambini dalle 15.30 sparsi per tutto il borgo + intrattenimento musicale per tutto il giorno a cura del gruppo Folk En Rouge (organetto, ghironda e fisarmonica). Parcheggio con servizio di navetta presso il campo sportivo a sinistra di Passo Ghimbegna

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



18.00. ‘Kamp Woodstock 60's’ in collaborazione con l'Ass.ne Musica e Dintorni. Centro Polivalente Falcone, fino all’11 agosto

CARPASIO

9.30-16.00. ‘Zampa Party - festa degli animali’: mercatino a tema + 6 conferenze + laboratori creativi a tema animale, trucca bimbi, attività per bambini al museo della lavanda, agility per bambini + possibilità di pranzare presso il ‘ristorante la carpasina’ o presso il punto ristoro dell’Associazione ‘Gatta ci cova’ (più info)

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CASTEL VITTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - La Notte delle Stelle Cadenti’: cena dalle ore 19.30, osservazioni guidate dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



21.00. Per ‘Musiche della Terra - Festival di musica e canto della tradizione’, concerto de ‘I Suonatori di Cataforio’ (Calabria) con suoni dal Cuore del Sud. Piazza Marconi



CIPRESSA

15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: ultimo giorno della mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano

CHIUSANICO

21.00. Per il ‘Festivaldelmaro’, concerto dal titolo ‘'E stelle 'e Napule’: la voce di Francesca Mercadante accompagnata al pianoforte da Marco Maggi e al sassofono da Andrea Lucchesi interpreta la canzone napoletana. Piazza della frazione di Torria



CIVEZZA

21.15. Nell’ambito della rassegna ‘Musica nei Castelli di Liguria’, ‘Ai vist lou loup - Ballate e cornamuse tra Irlanda, Francia e nord Italia’: concerto del duo formato da Fabio Rinaudo e Laura Torterolo. Piazza Marconi

COSIO D’ARROSCIA



8.30. Situazioni in Jazz Festival: Yoga con Maria Anna Perla (Portico dell'oratorio dell'Assunta h 8.30) + concerto di canto armonico con Luca Atzori (Oratorio dell'Assunta h 10.30) + Laboratorio esperienziale di musica d'insieme (locali municipali h 15) + Laboratorio esperienziale Yoga del viso e del suono (Oratorio dell'Assunta h 15) + Incontro situazionista ‘Esprit Odorant’ a cura del Collettivo dell'Antimateria (Piazza Vittorio Emanuele h 17) presentazione selezione di canzoni dal repertorio melodico italiano (Piazza San Sebastiano h 18.30) + dalle 20.30 in Piazza IV Novembre concerto del Luigi Tessarollo Trio e del Zirilli trio. Al termine jam session



17.00-19.00. ‘Le Cose al posto giusto’: mostra personale di Matia Chincarini che attinge al giuoco e lo sviluppa come allegoria e come strumento di crescita individuale e collettiva. A cura di Emilio Grollero e Giuliano Arnaldi (sabato 9 e 16 agosto workshop con l'artista a offerta libera in piazzetta Vittorio Emanuele II). Galleria Derive e Casa degli Artisti TribaleGlobale, Via Mazzini, fino al 30 agosto

DIANO CASTELLO



16.00. ‘Il Borgo dei desideri’ dei Borghi più Belli d'Italia: nella serata, spettacoli ed eventi, tra arte, poesia e musica per le vie del centro storico

20.00. Festa in Ciassa a cura degli Amici del Castello, con cucina e musica

21.00. Serata musicale ‘Jazz sotto le stelle’ in occasione della notte di S. Lorenzo, dedicata al Jazz, con la collaborazione del Leo Lagorio Project. Piazza Monsignor Massone



DOLCEACQUA



20.30. ‘Cena in bianco sotto le Stelle’: Unconventional Dinner con accompagnamento musicale con Beatrice e Serena, Castello dei Doria, prenotazione obbligatoria



MOLINI DI TRIORA



21.00. Concerto a cura della Banda Musicale Pasquale Anfossi. In programma musiche di Verdi, Orsomando, Sousa, De Haan, Pezzali. Piazza del Paese, ingresso libero

PERINALDO



15.00-20.00. 'Il pesce Serra e l’ambiente Marino’: viaggio tra arte e natura con la mostra di sculture di Mauro Agosta realizzate in legno marino, acciaio tecnico, pietre preziose. Biblioteca comunale, weekend e festivi fino al 22 agosto

21.00. ‘I Cum....Prumesci Spuuxi’: commedia dialettale in tre atti di Renée Garel messa in scena dalla compagnia stabile di Sanremo. Traduzione ed adattamento di Anna Blangetti. Centro Storico



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



21.00. Per il ciclo ‘Formae Lucis’, evento alla scoperta del Museo di Arte Sacra dell’Alta Valle Arroscia, tra le opere di Piola, Maragliano, Benso e De Ferrari. Don Emanuele Caccia accompagnai visitatori con la musica di Eliano Calamaro e letture di Pino Petruzzelli tratte da Dante, Enzo Bianchi, Maram Al-Masri, ingresso libero e gratuito



PIGNA



7.30. ‘Camminata nei luoghi della Resistenza’ che attraverserà Pigna, Pia, Passoscio, Baussun, Figurno, Marellae, Sant'Antonio, Pia e Pigna accompagnati dalla guida GAE Laura Rebaudo. Ritrovo in piazza Umberto I



POMPEIANA

21.00. ‘Poesia sotto le stelle’: serata di letture poetiche e momenti musicali tra la torre dei Panei e la cappella di San Giuseppe. Letture a cura degli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al mare, le musiche a cura del Maestro Alessandra Asso. Evento organizzato dall'Associazione Praugrande in collaborazione con il Comune



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

18.00-20.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: ultimo giorno della mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, info 0184 223622



18.00. Per ‘Onorata Milonga Festival’, ‘L'importanza dell'Arte nell'evoluzione personale. Abbinamento con l' opera di N.C. ‘Porrajimos. L' annientamento degli zingari’. Intervento tra spirito e forma di Giancarlo Guerreri, Scrittore, Ricercatore esoterico. S.E.M. Spazio Espositivo Museale di via Matteotti 13, ingresso libero e gratuito



20.00. Appuntamento finale con Onorata Milonga Festival: Milonga di ballo per tutti i tangueros con 2 tdj (genere: tango tradizionale) + spettacolo con gli artisti professionisti argentini Maestri Hernan y Carina, insieme alla voce attoriale di Mario Brusa e la musica dal vivo della cantante e pianista Ines Aliprandi + alle 21, performance di tango teatro danza ‘Un Tango tra le Ceneri’



TRIORA



9.00-16.30. Escursione da Realdo al Bosco di Gerbonte accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi 10 euro). Ritrovo alla stazione ferroviaria di Taggia (sotto) oppure alle 9.00 al bivio tra Realdo e Verdeggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

20.00. Degustazione dei tradizionali ravioli cu pesigu. Campo sportivo



FRANCIA

CANNES



14.00. Les Plages Électroniques 2025: Ultimo di 3 giorni di festa con musica non-stop diffusa da 7 palchi. Palais des festivals et des congrès (la programmazione a questo link)





