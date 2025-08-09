Ventimiglia: maxi servizio di controllo sul territorio, arrestato ristoratore per possesso di sostanze stupefacenti

Un ristoratore di Ventimiglia è stato arrestato, ieri sera nel corso di un maxi servizio della Polizia della città di confine, per possesso di droga ai fini dello spaccio. Si tratta di un albanese, già noto per reati specifici, alle forze dell’ordine. Nel corso della perquisizione sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti ed è stato quindi posto in stato di arresto. Diversi i risultati del maxi servizio della Polizia che verranno diffusi nelle prossime ore.

I controlli di ieri sera sono stati messi in atto insieme alle unità cinofile antidroga della Questura di Bologna ed al Reparto prevenzione crimine Liguria, nonché al personale della polizia locale di Ventimiglia, coordinate dal Dirigente del Commissariato Vice Questore Paolo Arena nell’alveo delle direttive impartite con ordinanza dal Questore di Imperia. Il servizio straordinario di controllo del territorio è stato messo in atto per la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, contro l’incolumità pubblica e di monitoraggio delle regolarità amministrative da parte degli esercenti, specie in corrispondenza delle piazze e dei luoghi di maggior concentramento di persone.

Con l’impiego del cane ‘Avana’, sono state attentamente vigilate e setacciate le aree più sensibili della città e i luoghi della movida estiva in particolare passeggiata Cavallotti, Passeggiata Oberdan, il centro città, via Tenda, Piazza Battisti, Piazza Costituente. Al contempo, sono state effettuate ispezioni e controlli in materia di stupefacenti in due esercizi pubblici ubicati nelle zone nevralgiche della città che versano sovente in condizioni di degrado e sono state già oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, per rendere più tangibile la percezione di sicurezza.

Nel corso della serata sono stati svolti controlli amministrativi che hanno permesso di rilevare alcune irregolarità, monitorando il problema dell’abusivismo commerciale che ha già ricevuto un duro colpo da parte del Commissariato, nella settimana antecedente, col sequestro di circa 400 borse contraffatte. Servizi integrati di controllo del territorio, che verranno svolti per tutta la durata della stagione estiva. In totale sono state identificate 58 persone, delle quali 17 positive ai controlli. Sono stati 30 i veicoli controllati e due le ispezioni ad esercizi di cui uno multato. In un locale mancava la valutazione dell’impatto acustico, dell’autorizzazione per vetrofanie e insegne e della tabella allergeni.

12 le contestazioni al Codice della Strada per la velocità, mancata copertura assicurativa obbligatoria, omessa revisione, guida con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, divieto di sosta ed aver consentito la guida a soggetto privo di patente). Due i sequestri ed uno il fermo amministrativo. Sono stati 30 i punti decurtati dalle patenti. L’importo complessivo delle sanzioni ammonta a 16mila euro.