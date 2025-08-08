Regione Liguria, 8 milioni per la ricostruzione: inviata a Roma la proposta di riparto per 37 interventi post-emergenza

La Liguria compie un passo decisivo verso la ricostruzione dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio tra il 9 febbraio e il 31 marzo 2024. È stata infatti inviata a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento nazionale della Protezione civile, la proposta di riparto degli 8 milioni di euro stanziati dal governo per finanziare 37 interventi strutturali nelle province di Genova, Savona e Imperia. A firmare il documento è stato l’assessore regionale e Commissario delegato Giacomo Raul Giampedrone, che ha condiviso il piano con i Comuni e le Province coinvolte prima dell’invio ufficiale.

Le risorse, riconosciute con il Dpcm del 4 giugno 2025, si aggiungono ai 3,3 milioni già stanziati nel luglio 2024 per le somme urgenze e le prime emergenze, a seguito del riconoscimento dello stato di emergenza. Il nuovo finanziamento servirà a coprire le priorità segnalate dagli enti locali, con l’obiettivo di ripristinare infrastrutture danneggiate e rafforzare la resilienza del territorio.

L’assessore Giampedrone ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra tra Regione, Comuni e tecnici del Dipartimento regionale, che ha permesso di definire un piano condiviso e mirato. La proposta ora attende l’approvazione da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile, ma rappresenta già un segnale concreto di attenzione e operatività per le comunità colpite.