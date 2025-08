Stop agli sconti in autostrada in caso di cantieri, la Regione butta la palla nel campo del Ministero: “Intervenga sui titolari delle concessioni”

I cantieri ci sono ancora, ma gli sconti non ci sono più. Dal 1° luglio sono cessate le misure adottate per mitigare, almeno nella spesa, l’impatto dei molti cantieri che insistono sulle autostrade liguri e che, sistematicamente, provocano code e rallentamenti.

Il caso è stato trattato anche durante l’ultima seduta del consiglio regionale ed è arrivato in assise con l’interrogazione presentata dalla consigliera Laura Lauro (FdI). “Regione ha chiesto più volte al MIT il pedaggio gratuito automatico e un’informazione per individuare il miglior itinerario possibile - così ha risposto l’assessore Luca Lombardi, in delega dell’assessore alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone - nel corso dell’ultimo tavolo, Regione Liguria ha previsto indennizzi e scontistica per le tratte congestionate dai cantieri. Ma, non trattandosi di una diretta competenza regionale, l’Ente può fare un’azione di persuasione nei confronti del Ministero affinché intervenga sui titolari delle concessioni per attuare sconti”.

“Confidiamo si una forte azione di persuasione - ha replicato Lauro - da cittadini siamo preoccupati perché non vorremmo che Autostrade si dimenticasse che l’economia viaggia anche su ruote”.