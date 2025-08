Violenza sessuale a Ventimiglia, il Movimento 5 Stelle Intemelio: "La città non deve restare indifferente"

Il Movimento 5 Stelle Intemelio esprime profonda solidarietà e vicinanza alla giovane vittima della violenza sessuale aggravata avvenuta la notte scorsa a Ventimiglia. Si tratta di una ragazza di soli 17 anni, ritrovata priva di sensi, probabilmente a causa dell’abuso di alcolici, e successivamente vittima di un atto vile e inaccettabile.

“Grazie al lavoro dei Carabinieri e all’analisi delle videocamere di sorveglianza della zona – si spiega nel comunicato del M5S -, è stato identificato e arrestato un uomo italiano di 57 anni, residente in città. Una vicenda che ci lascia sgomenti e che impone una riflessione collettiva. Tuttavia, ciò che riteniamo altrettanto grave è il silenzio totale dell’amministrazione comunale leghista guidata dal sindaco Di Muro. Nessuna dichiarazione, nessuna presa di posizione pubblica, nessuna chiamata alla responsabilità civica. Ci chiediamo: forse perché l’aggressore è un italiano ‘doc’ e non un migrante? L’indignazione è a intermittenza?

Ci stupisce, in particolare, l’assenza dell’assessora Milena Raco, che da sempre si propone come paladina della difesa delle donne vittime di violenza. Un ruolo che, in situazioni come questa, richiede coraggio, fermezza e presenza pubblica. Invece, nessuna parola, nessun gesto concreto. È impensabile che in una città come la nostra nessuno abbia visto nulla o sentito qualcosa. Il silenzio, in questi casi, è complice. E a maggior ragione serviva una voce istituzionale forte che invitasse i cittadini alla vigilanza e alla responsabilità.

Non ci servono più foto e adesivi autoreferenziali. Non vogliamo più campagne di facciata. Vogliamo fatti concreti. Vogliamo prese di posizione nette, anche quando sono scomode. Vogliamo che chi amministra questa città si esponga e si schieri, sempre, dalla parte delle vittime e della giustizia, senza eccezioni. Ventimiglia non può e non deve restare indifferente”.