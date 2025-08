Trattative Rai-Comune di Sanremo per il futuro del Festival: Confesercenti si schiera a fianco dell'Amministrazione

La Confesercenti esprime la propria posizione di stima e fiducia verso l’operato del Sindaco e dell’assessore Alessandro Sindoni nella vicenda Rai-Festival: “La nostra città - dichiara il presidente cittadino Domenico Alessi - vive con ansia questa partita che sta assumendo profili complessi e difficili. Il sistema economico rimane fiducioso sul lavoro che sta svolgendo l’Amministrazione comunale, certi che il ‘Festival della Musica’ è Sanremo”.

L’evento rappresenta uno spaccato della storia del nostro paese, una delle pagine indimenticabili, un simbolo del Made in Italy nel mondo, un sogno di tutti gli italiani: “Tutte le categorie di Confesercenti - conclude Maurizio Massimino di Assohotel - tifano per il nostro primo cittadino, pronte a dare il proprio contributo, a guardare avanti, a portare nuove idee in termini di accoglienza, di ospitalità. Siamo pronti a stringere i denti e lavorare sodo. La città deve essere unita e splendere come una stella. La musica è gioia, felicità… è Sanremo”.