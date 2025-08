Ceriana rende omaggio a Bartolomeo Rubini, autore del racconto 'Il Palazzo delle streghe'

Stasera, sotto le logge del palazzo Roverizio a Ceriana, si renderà omaggio a un fedele testimone della vita del paese tra gli anni '30 e '50: Bartolomeo Rubini, detto Lio. L'evento celebra lo scrittore che, con le sue novelle, ha immortalato gli usi e i costumi di un'epoca passata.

Il fulcro della serata è la presentazione di una nuova edizione del suo racconto "Il Palazzo delle streghe", dedicata proprio a palazzo Roverizio. Grazie all'iniziativa dei nuovi proprietari, il racconto è stato tradotto in inglese.

La pubblicazione, frutto della collaborazione tra Bob Ghiorzi, Alessandra Giannini e la famiglia Rubini, è impreziosita dalle illustrazioni di vari artisti locali. L'appuntamento è fissato per le ore 19.00 in via palazzo 34 a Ceriana.