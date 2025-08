Stupro ai giardinetti: 57enne arrestato dai Carabinieri per aver approfittato sessualmente di una giovane ubriaca

Un uomo di 57 anni (A.G.) è stato arrestato dai Carabinieri per uno stupro avvenuto alcune notti fa, in una zona appartata di Ventimiglia dove una giovane di 17 anni si era accasciata al suolo, completamente ubriaca e semi svenuta. La notizia è stata anticipata questa mattina dal Secolo XiX. Secondo le indagini dei militari dell’Arma, che hanno ricostruito la vicenda grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza di un vicino locale, la ragazza era insieme ad alcuni amici e, allontanandosi si è accasciata al suolo, ubriaca.

I passanti non si sono avvicinati, tranne uno. Si tratta del 57enne che ha poi approfittato sessualmente della ragazza ed è fuggito via. Secondo le indagini i Carabinieri arrivati sul posto hanno visto l'uomo che, dopo aver spiegato di essersi avvicinato per soccorrere la ragazza, è andato via come se nulla fosse. Solo dopo aver visionato le immagini della telecamera è emerso lo stupro, poi confermato dalle visite eseguite in ospedale.

L’uomo, considerato un normale padre di famiglia, è stato arrestato ed ora è in carcere.