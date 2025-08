Imbarcazione in difficoltà rischia di finire contro la scogliera a San Lorenzo al Mare: soccorsa dalla Guardia Costiera

Intervento della Guardia Costiera, questa mattina per soccorrere una diportista a bordo di un natante a vela di 8 metri. L’allarme è stato lanciato per segnalare un’avaria al motore.

La barca, in balia delle onde, si era avvicinata pericolosamente alla scogliera nello specchio acqueo compreso tra Borgo Prino e San Lorenzo al Mare. Non è chiaro da dove fosse partita l’imbarcazione ma, fortunatamente, gli occupanti del natante non sono rimasti feriti.

Con la Motovedetta CP882 la barca è stata accompagnata ad Imperia. In caso di emergenze in mare la Guardia Costiera può essere contattata tramite il numero blu 1530, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, numero che permette, a chiunque sia in una situazione di pericolo o di difficoltà in mare di ricevere soccorso in mare.