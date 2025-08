A Bordighera arriva il “Chillin’ Summer Fest”: musica d’autore, mare e autenticità al tramonto

Sarà una serata all’insegna della musica d’autore e delle connessioni autentiche quella in programma mercoledì 6 agosto a Bordighera. A partire dalle 18.30, il Chillin’guito – suggestivo lounge bar sulla spiaggia del Lungomare Argentina – ospiterà la prima edizione del Chillin’ Summer Fest – Monia & Friends, una nuova rassegna dedicata alla scena musicale ligure indipendente, nata dal desiderio di unire talento, passione e condivisione in un contesto informale e accogliente.

L’evento è stato fortemente voluto da Monia Russo, cantautrice e direttrice artistica della manifestazione, che ha immaginato il festival come un luogo in cui ciascun artista possa esprimersi liberamente e il pubblico possa scoprire nuove voci, storie e mondi musicali. Il tutto con i piedi nella sabbia, un drink in mano e il mare come sfondo.

Sul palco si alterneranno sei artisti: Fænder, Matteo Scutellà, Electroposh, Amado, la stessa Monia e, a chiudere, il DJ set di Ivan Mengoni. Un viaggio sonoro che partirà da atmosfere intime e cantautorali per approdare progressivamente a sonorità elettroniche e urban, in un crescendo di energia e coinvolgimento.

L’ingresso è gratuito. Chi lo desidera potrà lasciare un’offerta libera a sostegno della musica indipendente e di chi la vive con passione e autenticità.

Un’occasione per vivere una sera d’estate diversa, tra musica dal vivo, tramonto e spirito di comunità.