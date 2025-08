Buone notizie in libreria. È tornato disponibile: Liguria in Cucina - Ricette della tradizione

Come accade in ogni angolo del mondo, anche in Liguria la cucina racconta l’identità profonda di un territorio: la sua geografia, la sua storia, il carattere della sua gente. E la Liguria, con i suoi contrasti e la sua bellezza verticale – fatta di montagne a picco sul mare, boschi e coste, tradizioni contadine e marinare – si riflette in una cucina multiforme, colorata, essenziale e sorprendente.

Questo libro è un atto d’amore per la Liguria: per i suoi sapori autentici, per le storie che si intrecciano tra il Levante e il Ponente, per la semplicità che diventa poesia. Enrica Monzani ci guida in un racconto gastronomico che unisce passato e presente, ricette e ricordi, creatività e radici. Perché è proprio questo mondo, fatto di piccoli gesti e grandi significati, che i marinai liguri portavano nel cuore durante le lunghe assenze da casa.

Liguria in Cucina - Ricette della tradizione

