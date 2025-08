Ventimiglia, emergenze legate al caldo: due interventi in poche ore per Ambulanze Veterinarie Odv

Due interventi di Ambulanze Veterinarie Odv in poche ore, nella giornata di ieri, per emergenze veterinarie legate al caldo estremo. E' successo a Ventimiglia.

Giornata intensa per i volontari che sono stati chiamati per soccorrere due animali stati male a causa delle alte temperature. Il primo intervento è stato effettuato a Grimaldi, frazione di Ventimiglia, dove un cane ha mostrato chiari sintomi da colpo di calore. "L’animale si trovava all’esterno durante le ore più calde e, nonostante, la breve assenza dei proprietari, ha accusato una crisi improvvisa" - racconta Ambulanze Veterinarie Odv - "Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso il trasporto immediato presso una clinica veterinaria specializzata".

Poco tempo dopo, un secondo cane è precipitato da una fascia, probabilmente disorientato dal caldo eccessivo. "Anche in questo caso è stato necessario l’intervento urgente dell’ambulanza veterinaria per il trasporto e le cure" - dice Ambulanze Veterinarie Odv - "Il caldo uccide, riconoscere e prevenire i colpi di calore è fondamentale".

Ambulanze Veterinarie Odv, operativa su tutto il territorio della provincia di Imperia, ricorda che ogni minuto è prezioso e che riconoscere per tempo i sintomi può fare la differenza tra la vita e la morte. "Il colpo di calore negli animali è una condizione grave e potenzialmente letale, che può insorgere anche in pochi minuti. Le razze brachicefale, i cani anziani o in sovrappeso, e quelli lasciati in ambienti non ventilati sono particolarmente a rischio" - spiega Ambulanze Veterinarie Odv - "Per prevenire il colpo di calore bisogna evitare di lasciare gli animali al sole o in auto anche per pochi minuti, assicurarsi che abbiano sempre acqua fresca e luogo ombreggiato, limitare le passeggiate nelle ore centrali della giornata e, in caso di sintomi, come eccessiva salivazione, difficoltà respiratorie, debolezza e vomito, agire subito e contattare un veterinario".