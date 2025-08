Vallecrosia: troppi problemi per gli agenti della Polizia Locale, la Cisl Fp proclama lo stato di agitazione

Il sindacato Cisl Fp ha dichiarato lo stato di agitazione del personale di Polizia Locale a Vallecrosia, visto il perdurare di numerose problematiche riguardanti l'organizzazione del servizio.

Il sindacato ha evidenziato, in particolare, le criticità riguardanti le modifiche ripetute all'orario di lavoro, l’adozione da parte dell'Amministrazione di un ‘progetto obiettivo’ senza che questo sia stato preventivamente trasmesso alle organizzazioni sindacati per il necessario confronto e contestuale mancato riconoscimento delle ore lavorate ‘in progetto’, nel giorno di riposo settimanale.

Il sindacato contesta anche le modalità di notifica delle disposizioni di servizio, la scarsa sicurezza degli operatori in servizio per il malfunzionamento di veicoli e radio ricetrasmittenti, la scarsa pianificazione delle attività da svolgere e la scarsa fornitura di uniformi. Infine anche lo svolgimento di mansioni non attinenti l'attività della Polizia Locale.

“Vista la molteplicità degli argomenti – dice la Cisl FP - chiediamo al Prefetto di Imperia di avviare le procedure per il previsto tentativo di raffreddamento dei conflitti”.