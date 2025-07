San Biagio della Cima: casa di campagna completamente distrutta da un incendio, in salvo marito e moglie

Una piccola casa di campagna è andata completamente distrutta a causa di un incendio, questa notte intorno alle 3, in via Annunziata a San Biagio della Cima.

La casa, piuttosto vecchia e isolata, era abitata da due persone (marito e moglie) che fortunatamente sono riuscite ad uscire prontamente dalla stessa e a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato diverse ore prima di avere ragione delle fiamme e, ancora in prima mattinata stavano svolgendo le operazioni di smussamento per la messa in sicurezza.

Ancora da chiarire le cause del rogo mentre ora i due occupanti dovranno trovare un altro luogo dove poter vivere. Sul posto anche le forze dell’ordine.