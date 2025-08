Sanità, Berrino (FDI): "Salute mentale al centro dell’agenda politica"

“Il piano nazionale per la salute mentale trasmesso dal Ministero della Salute è un documento innovativo, che arriva dopo oltre 10 anni di inerzia. Soprattutto è un documento strategico ed operativo che ha coinvolto un numero rilevante di esperti della salute mentale ed è un risultato importante del Ministero e di questo Governo che finalmente hanno rimesso la salute mentale al centro dell’agenda politica ed istituzionale.”

È quanto afferma il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, componente della Commissione Sanità a Palazzo Madama. “Tutte le professionalità” prosegue il senatore “sono valorizzare e l’inclusione dello psicologo nel dipartimento di salute mentale consente di potenziare i percorsi psicoterapici di cui c’è grande bisogno. Anche la nomina di uno psichiatra come il Prof. Alberto Siracusano alla presidenza del Consiglio Superiore di Sanità è la dimostrazione concreta dell’attenzione del Ministro Schillaci verso una problematica come quella del disagio psicologico e psichiatrico – e di conseguenza verso i cittadini italiani - che in precedenza è stato del tutto sottovalutato”