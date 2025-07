A Bordighera torna il consiglio comunale: bilancio, scuola di via Napoli e Palazzo del Parco tra i punti all'ordine del giorno

Bilancio, polizia urbana, terreni comunali tra i punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Bordighera convocato, in adunanza ordinaria di prima convocazione, giovedì 31 luglio alle 19, nella sala Rossa del Palazzo del Parco in via Vittorio Emanuele.

Diversi i punti all'ordine del giorno: la ratifica della terza variazione al bilancio di previsione 2025/2026/2027; la verifica degli equilibri generali di bilancio 2025/ 2026/2027; quarta variazione al bilancio di previsione 2025/2026/2027 - assestamento; la modifica al regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione del consiglio comunale ‘n. 12 del 24 aprile 2014 -incremento sanzioni per violazioni all’ art. 13 bis e all’ art. 14.

Verranno affrontate due pratiche riguardanti lo sportello unico edilizia e patrimonio: un'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale del diritto d’uso pubblico pedonale perpetuo sul terreno interessato dall’allargamento stradale di via Coggiola identificato al C.F. al foglio 6 censuario di Bordighera, particella 1318, in forza dell’atto unilaterale d’obbligo repertorio n. 54.328 - raccolta n. 31.554 del 20 luglio 2020; e un'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale del diritto d’uso pubblico perpetuo sulle aree interessate dall’allargamento stradale di via Coggiola e sul marciapiede pubblico, identificate al C.T. al foglio 6, censuario di Bordighera; particella 1233, in forza della convenzione urbanistica, repertorio n. 2199 - raccolta n. 1876, del 28 luglio 2023.

Verranno discusse, inoltre, quattro pratiche riguardanti il Patrimonio: il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025/2027 — reliquato di terreno. sito in prossimità di corso degli Inglesi - aggiornamento e integrazioni alla consistenza del piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13. 12.2024; Piano della alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025/2027 - affrancazione terreni comunali siti in località Madonna della Ruota gravati da enfiteusi - aggiornamento e integrazioni della consistenza del piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13.12.2024; Costituzione di servitù temporanea di passaggio ad uso civile e a titolo oneroso su porzione di terreno di proprietà comunale sito in località Montenero, censito al C.T. a foglio I Bord. Particella 5; e l'intervento di ampliamento del tornante stradale sito in via Coggiola, in prossimità di via al Confine - Acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di terreno di proprietà privata in adempimento dell’accordo bonario protocollo n. 33071 del 28/10/2024mod. e int.

Sarà affrontata una mozione presentata dal gruppo consiliare Gruppo Misto il 15 luglio scorso, agli atti del protocollo dell'ente con il n° 23820 del 15 luglio 2025 in merito all’istituzione della consulta comunale del commercio e del turismo.

All'ordine del giorno sono stati poi aggiunti altri quattro punti: la convenzione tra la Provincia di Imperia e il comune di Bordighera per la gestione della palestra annessa all'istituto scolastico E. Montale in orario extra scolastico - trienni 2025-2028; una pratica riguardante lo sportello unico di edilizia, una richiesta di dichiarazione di decadenza del vincolo espropriativo - istanza prot. 18137 del 29 maggio 2025, una presa d'atto della decadenze del vincolo espropriativo ai sensi dell'articolo 84 L.R. n.16/2008 e s.m.i.

Verranno illustrate la mozione presentata dai gruppi consiliari Bassi Sindaco e Insieme il 22 luglio scorso, acquisita al protocollo dell’ente al n. 24543 del 22 luglio 2025 in merito alla destinazione dei fondi per il rifacimento della scuola di via Napoli e la mozione presentata dal gruppo misto in data 23/07/2025 acquisita al protocollo dell'ente al n. 24708 del 23 luglio 2025 in merito all'istituzione del consiglio comunale dei giovani.

Infine, verranno affrontate cinque interpellanze: una presentata dal gruppo consiliare Insieme in data 22 luglio 2025 acquisita al protocollo dell'ente al n. 24541 del 22 luglio 2025 in merito alla ristrutturazione del Palazzo del Parco; tre presentate dal gruppo consiliare Bassi Sindaco, una in data 22 luglio 2025 acquisita al protocollo dell'ente al n. 24544 del 22 luglio 2025 in merito alla manutenzione di via Arziglia, una in merito alle problematiche di pulizia e manutenzione della zona ovest di Bordighera; una in merito all'acqua sorgiva di Villa Regina Margherita; mentre l'ultima interpellanza, presentata dal gruppo misto in data 23 luglio 2025 acquisita al protocollo dell’ente con il n. 24711 del 23 luglio 2025 sarà in merito al potenziamento dell’illuminazione del passaggio pedonale in via Cesare Augusto all'incrocio con via Cabane.