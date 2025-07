Sanremo, la segnalazione di un lettore: “Alla stazione degli autobus chiudono tutto alle 19, e siamo costretti ad aspettare in piedi” (Foto)

Riceviamo la segnalazione di un nostro lettore, Maurizio, che ci scrive per raccontare la situazione alla stazione degli autobus di Sanremo:

“Alla stazione degli autobus, dopo le 19, chiudono la biglietteria, dove ci sono anche delle panchine. Da quell’ora in poi siamo obbligati a stare fuori, sotto la soletta, in piedi. I giovani si siedono sul marciapiede, ma è un po’ triste da vedere. Gli anziani invece devono per forza restare in piedi mentre aspettano l’autobus. Forse sarebbe il caso di mettere qualche panchina extra, visto che ce n'è una sola, che però è esposta al sole".