Le favorite alla vittoria dello Scudetto 2025/2025, i club che puntano alla top 6

I mesi estivi sono i più bollenti non solo dal punto di vista delle temperature, ma anche per quanto riguarda le news e le dichiarazioni di calciatori e allenatori.

Il Napoli campione in carica è favorito nelle scommesse online sulla Serie A 2025/2026, contro l’Inter indiavolato che è in buona compagnia, tra Juve e Milan in cerca di riscatto. Mentre la Roma punta al double scudetto - Europa League, Lazio, Fiorentina e Bologna sognano la top 4.

Bologna, Fiorentina e Lazio oltre la top 6

Siamo davanti a tre club che hanno scelto la strada della saggezza per migliorare lo score rispetto alla scorsa stagione, il Bologna con Immobile, il miglior bomber ancora in carriera con 201 gol in Serie A, mentre la Viola ha reclutato Dzeko da affiancare a Kean.

Conclude la parentesi dei club interessati alla zona Conference/Europa League il ritorno di Sarri alla Lazio, un vero esperto del calcio italiano e internazionale, che più d’una volta ha stupito gli addetti ai lavori. Ma queste tre squadre non si accontenteranno della quinta o della sesta posizione e cercheranno di andare ben oltre: verso la top 4.

Milan, Juve e Atalanta puntano alla top 4

Il Diavolo e la Vecchia Signora sono le antagoniste delle due favorite assolute alla vittoria dello Scudetto, ma entrambe si trovano in piena fase di ricostruzione, più intensa per il Milan, dopo il flop dello scorso anno.

Ma è proprio questo il vantaggio dei Rossoneri, perché quest’anno dovranno dedicarsi soltanto al campionato e alla Coppa Italia, con un calendario snellito rispetto a Juve e Atalanta, impegnate anche in Champions. L’obiettivo di questi club è proprio la top 4.

L’Inter favorita dovrà vedersela con la Roma

Diciamoci la verità, per statistiche e quadratura tattica sono Roma e Inter le vere antagoniste dei campioni d’Italia.

Il Biscione perché ha messo a segno le migliori statistiche offensive lo scorso anno, la Roma per le sue 19 gare consecutive senza mai perdere e una remuntada impossibile dagli inferi della retrocessione al quinto posto, sfiorando la Champions per 1 punto soltanto.

La quota dell’Inter nel palinsesto Antepost è fissata a 3.5, mentre la Roma del Gasp vincente campionato è quotata a 13.

Napoli favorita assoluta in campionato, ma punta alla Champions

Seguire le scommesse serie a con i match in streaming su betfair significa vedere il Napoli di Conte che si gioca lo scudetto, ma pensa alla Champions, come una tenera amante di cui si è innamorati.

Il calciomercato dei Partenopei, unito alle dichiarazioni del CT, lasciano intendere tutto l'interesse per il percorso Champions e la voglia di chiudere quanto prima la pratica del quinto scudetto.

La vittoria del campionato di Serie A 2025/2026 per il Napoli è quotata a 3 e resta la favorita assoluta, ma quest’anno la concorrenza è tanta, oltre al Biscione, alla Roma, al Diavolo e alla Vecchia Signora, ci sono anche Bologna e Fiorentina fortemente motivate a raggiungere il miglior risultato possibile.







