Ospedaletti, scontro in consiglio sul mercato settimanale: “Serve un confronto sullo spostamento”

Il tema dello spostamento del mercato settimanale ha acceso i toni durante l’ultimo consiglio comunale di Ospedaletti, dove il gruppo di minoranza “Ospedaletti Insieme” ha presentato un’interpellanza chiedendo all’amministrazione di valutare nuove possibili collocazioni per le bancarelle, attualmente dislocate nel centro cittadino.

A sollevare il tema è stato il consigliere Alessandro Goso, che ha ricordato come già dal 26 aprile fosse stata avanzata una proposta in merito, basata anche sulle segnalazioni degli stessi operatori del mercato: “Non chiediamo lo spostamento del mercato in modo perentorio, ma che si valuti questa ipotesi. È una richiesta propositiva, presentata con spirito costruttivo, ma da allora non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Forse la nostra interrogazione non è nemmeno stata letta”.

Il sindaco Daniele Cimiotti ha replicato respingendo l’idea di uno spostamento immediato, spiegando come la mancanza di spazi adeguati rappresenti il vero ostacolo: “Ospedaletti non ha aree sufficientemente grandi per ospitare il mercato in sicurezza in altri punti della città. Perché non è mai stato spostato in passato? Perché non ci sono soluzioni praticabili. Qualcuno propone la pista ciclabile? Sarebbe necessario chiuderla dalla zona della Bussola in poi, occupandola interamente. Abbiamo già visto i danni che ne derivano: aiuole calpestate, mezzi in sosta irregolare. Non funziona”.

Il sindaco ha comunque aperto alla possibilità di una futura soluzione, una volta completati i lavori del nuovo piazzale a mare: “Potrebbe essere una sede ideale, su cui stiamo ragionando. Ha un potenziale di grande appeal”.

Goso ha replicato sottolineando come l’anzianità della collocazione attuale non possa essere un argomento sufficiente per non cambiare: “Essere fermi da vent’anni non giustifica nulla. Guardiamo avanti: a Bordighera, ad esempio, il mercato si tiene lungo la passeggiata a mare. Parliamo di una sola volta a settimana”.

Tra le criticità evidenziate in aula anche il rischio che la pavimentazione della passeggiata venga danneggiata dal passaggio di furgoni o dalla presenza di street food, con conseguenti problematiche legate a perdite d’olio e usura dei materiali.

Il confronto rimane aperto, ma l’amministrazione, per ora, sembra orientata alla prudenza. La questione resta sul tavolo, con l’ipotesi del piazzale a mare che potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi.