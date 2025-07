Sanremo, bambino di 10 anni si perde in centro: ritrovato illeso grazie al servizio estivo di sicurezza

Momenti di apprensione ieri sera a Sanremo, quando un bambino di 10 anni si è smarrito nel cuore della città. Il piccolo, appartenente a una famiglia di turisti stranieri in vacanza, si è perso nella zona di piazza Colombo, scatenando l’immediata mobilitazione delle forze dell’ordine.

Decisivo è stato il tempestivo intervento dell’agenzia privata Sec Pro, che, grazie al servizio di sicurezza predisposto per l’estate dall’assessore Alessandro Sindoni, è riuscita a organizzare le ricerche in modo rapido ed efficace. Tre squadre si sono immediatamente messe al lavoro, coordinandosi per perlustrare le aree limitrofe.

Il bambino è stato ritrovato poco dopo in via Palazzo, illeso e in buone condizioni, da una delle pattuglie che si era mossa insieme ai genitori. Un finale fortunatamente sereno, che ha evitato conseguenze peggiori e ha dimostrato l’importanza dei servizi di presidio e sorveglianza nei luoghi più affollati della città, soprattutto durante la stagione turistica.

L’episodio si è concluso con un abbraccio tra il piccolo e la sua famiglia, visibilmente sollevata.