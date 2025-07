Ventimiglia: spaccia droga in passeggiata Oberdan, tunisino arrestato dalla Polizia con hashish e cocaina

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia, coordinati dal vice Questore Paolo Arena, insieme al personale del reparto prevenzione crimine, hanno arrestato in flagranza di reato, un extracomunitario per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I fatti sono avvenuti ieri sera, alle 23 in passeggiata Oberdan quando due sospetti, appartati in una zona d’ombra, alla vista degli agenti si sono allontanati in direzione opposta. Fermati e controllati erano sprovvisti di documenti con a carico numerosi precedenti di polizia.

I due, entrambi tunisini, sono stati perquisiti e, addosso ad uno è stato trovato un sacchetto nascosto nelle parti intime, contenente 15 involucri in cellophane trasparente con all’interno 20 grammi di hashish ed un altro con 0,93 grammi di cocaina, già divisa in 4 involucri termosaldati. Inoltre, in una aiuola vicina, è stato trovato un astuccio in cuoio con 3,3 grammi di hashish e 4 involucri termosaldati con 0,86 di cocaina, insieme a 250 euro in un portafogli.

Droga e soldi sono stati sequestrati e l’uomo arrestato.