Sanremo: rubano la borsa a una donna e fuggono nella Pigna, due algerini arrestati dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno arrestato due algerini per il furto di una borsa. E’ stata una donna a dare l’allarme, dopo aver subito il furto della borsa, lasciata temporaneamente incustodita nel cestino della sua bicicletta, mentre era all’interno di un locale del centro di Sanremo.

Gli agenti hanno guardato le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale, accertando che la borsa era stata sottratta da due individui, usciti poco prima dallo stesso locale e che si erano allontanati velocemente verso il centro storico.

Grazie alle indicazioni dell’agente dalla sala operativa, che comunicava in tempo reale gli spostamenti dei due in fuga e che si dividevano il contenuto della borsa, nascondendola dietro la fioriera di un vicolo. I due son stati così fermati e trovati in possesso degli effetti personali della donna riconsegnati insieme alla borsa.

Uno dei due è stato trovato possesso di un coltello, mentre il complice nascondeva della droga. I due saranno processati e condannati a 4 mesi di reclusione con pena sospesa.