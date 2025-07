Ventimiglia: dopo 15 anni, il sorriso di Franca Remotti Migliori va oltre il tempo e le distanze e continua a viaggiare per il mondo, di cuore in cuore

Il 23 Luglio, come ogni anno, si è rinnovato il ricordo e la preghiera per una giovane donna, moglie e mamma di tre figli, che non è passata inosservata per la sua vitalità e per il suo Sorriso contagioso. I numerosi messaggi ricevuti dall’America, dal Camerun, dall’India, dalla Germania, dalla Francia e da tante regioni italiane, confermano quanto “Franca sia ancora oggi immensa” così come viene descritta da una sua cara amica e come si può intuire leggendo gli altri scritti.

“Riesco a vedere il suo Sorriso e come illumina una stanza, certi che lei è beata nel nostro Signore”.

“Franca è una presenza viva che mi è di esempio e mi accompagna nel mio cammino di malattia e di fede. A volte mi fermo a pensare a come avverto la sua intercessione e la sua presenza, pur non avendola mai conosciuta, ma solo intravista poche volte.”

“Il suo segno di speranza, anche nella prova della malattia, la rende davvero una “Santa della porta accanto”, come direbbe Papa Francesco.

“Le ho chiesto di intercedere per mezzo della Vergine Maria affinché si ritrovasse sano e salvo il bambino disperso a Latte. Le ho chiesto di proteggere il piccolo Allen. L’imponente macchina dei soccorsi e le preghiere di tantissime persone hanno permesso di ritrovarlo vivo e in buone condizioni. Ora attendo di poter partecipare alla Messa in ricordo di Franca per poter ringraziare”.

“In questo momento di fatica affidiamo la salute dei nostri figli all’intercessione di Franca”.

Al termine della celebrazione, coinvolgente ed emozionante e animata con canti gioiosi e con offerte di doni all’Altare, il marito Carlo Migliori (Charlie), palesemente commosso, ha voluto ringraziare anche a nome dei figli, tutte le persone presenti, sottolineando quanti doni il Signore abbia elargito in questi 15 anni attraverso “il Sorriso di Franca”, sempre più riferimento di preghiere ed intercessioni.