Rivieracqua incontra le associazioni di categoria: nasce uno sportello dedicato alle associazioni di rappresentanza per le imprese

Si è svolta mercoledì 23 luglio, presso la sede di Rivieracqua S.p.A., una riunione tra i vertici della società chiesta dalle associazioni di categoria del territorio: Confcommercio, Confindustria, Confartigianato e CNA.

All’incontro, per la società Rivieracqua S.p.A hanno preso parte l’Amministratore Delegato di Rivieracqua, dott. Trolese, il Presidente, dott. Torno, e l’avvocato Bracco.

In rappresentanza delle associazioni: il Direttore Confcommercio Luca Erba, il Direttore Confartigianato Barbara Biale e il Direttore CNA Luciano Vazzano.

Le associazioni presenti hanno espresso piena soddisfazione per il clima costruttivo e la disponibilità al dialogo dimostrata dall’azienda. Tra i principali risultati del confronto, è stata concordata l’istituzione di uno sportello dedicato alle associazioni di rappresentanza per le imprese, un servizio fondamentale per offrire assistenza diretta e supporto operativo alle attività economiche del territorio.

L’iniziativa rappresenta un passo importante nel rafforzamento del rapporto tra Rivieracqua e il mondo produttivo locale, nell’ottica di una sempre maggiore efficienza e vicinanza alle esigenze del tessuto imprenditoriale.

Durante il confronto le Associazioni hanno ribadito l’esigenza e l’urgenza di programmare un piano di investimenti per le reti idriche e gli interventi di manutenzione. La tematica delle infrastrutture e delle perdite idriche rappresenta ancora oggi uno dei problemi più urgenti.