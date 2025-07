Prima di partire per le vacanze, controlla bene la tua auto: i consigli di CNA Imperia

“Meccanico fai da te? Ahi, ahi, ahi...” – recitava un celebre spot. E oggi più che mai, prima di mettersi in viaggio per le meritate vacanze estive, è bene prendere sul serio questo avvertimento.

CNA Imperia – Servizi alla Comunità, settore Autoriparatori, lancia un appello agli automobilisti della provincia: affidatevi a professionisti qualificati per effettuare un controllo approfondito del vostro veicolo. Le officine artigiane della rete CNA sono pronte ad assistervi con competenza e tempestività per prevenire guasti e incidenti che rischierebbero di rovinare l’estate.

“Nella nostra provincia circolano molte auto con oltre 10 anni di vita, un dato in linea con la media nazionale – sottolinea Fiorenzo Tirotta, Coordinatore di Unione Autoriparatori CNA Imperia** –. Ecco perché è fondamentale programmare un check-up completo prima della partenza. Un piccolo intervento preventivo può evitare situazioni molto più gravi e costose.”

Ecco il vademecum per vacanze sicure proposto da CNA Imperia:

Revisione ministeriale

Verificare che il veicolo sia in regola con la revisione obbligatoria. Non solo per evitare multe o fermi amministrativi, ma per avere la garanzia che l’auto sia stata controllata da un professionista abilitato.

Verificare che il veicolo sia in regola con la revisione obbligatoria. Non solo per evitare multe o fermi amministrativi, ma per avere la garanzia che l’auto sia stata controllata da un professionista abilitato. Pneumatici in buono stato

Controllare integrità, pressione e usura degli pneumatici (inclusa la ruota di scorta). Tagli, rigonfiamenti o abrasioni laterali sono campanelli d’allarme da non ignorare. Pneumatici in cattivo stato compromettono aderenza e sicurezza.

Controllare integrità, pressione e usura degli pneumatici (inclusa la ruota di scorta). Tagli, rigonfiamenti o abrasioni laterali sono campanelli d’allarme da non ignorare. Pneumatici in cattivo stato compromettono aderenza e sicurezza. Impianto frenante, frizione e cinghia di distribuzione

Essenziali per affrontare viaggi lunghi su strade anche sconosciute o in condizioni climatiche avverse. Freni poco efficienti, frizione usurata o cinghie logore possono mettere a rischio la sicurezza e provocare guasti anche importanti.

Essenziali per affrontare viaggi lunghi su strade anche sconosciute o in condizioni climatiche avverse. Freni poco efficienti, frizione usurata o cinghie logore possono mettere a rischio la sicurezza e provocare guasti anche importanti. Controllo dei liquidi

Livelli di olio motore, freni, liquido di raffreddamento e lavavetri devono essere a norma. Perdite o mancanze possono portare al surriscaldamento del motore o a scarsa visibilità, mettendo a rischio conducente e passeggeri.

Livelli di olio motore, freni, liquido di raffreddamento e lavavetri devono essere a norma. Perdite o mancanze possono portare al surriscaldamento del motore o a scarsa visibilità, mettendo a rischio conducente e passeggeri. Luci e fusibili

Anche se molte auto moderne segnalano anomalie con sensori, è sempre utile un controllo manuale dell’impianto luci, delle lampadine e dei fusibili. La visibilità è fondamentale anche di giorno.

Anche se molte auto moderne segnalano anomalie con sensori, è sempre utile un controllo manuale dell’impianto luci, delle lampadine e dei fusibili. La visibilità è fondamentale anche di giorno. Aria condizionata

Non è solo un comfort: un abitacolo troppo caldo può ridurre l’attenzione alla guida, affaticare il conducente e creare malessere nei passeggeri più fragili come anziani, bambini o animali.

Non è solo un comfort: un abitacolo troppo caldo può ridurre l’attenzione alla guida, affaticare il conducente e creare malessere nei passeggeri più fragili come anziani, bambini o animali. Documenti in regola

Verificare la validità di assicurazione e bollo auto. La mancata copertura assicurativa comporta pesanti sanzioni, il fermo del veicolo e la responsabilità totale per eventuali danni a terzi.

“La sicurezza su strada è un valore fondamentale per la nostra comunità – conclude Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia –. Le nostre imprese artigiane non offrono solo servizi: sono presidio di qualità, affidabilità e prossimità. Invitiamo tutti gli automobilisti della provincia a non sottovalutare i controlli prima della partenza e a rivolgersi alle nostre officine per viaggiare tranquilli e sicuri.”

Per maggiori informazioni o per trovare un’officina CNA di fiducia, è possibile contattare CNA Imperia – Servizi alla Comunità al numero 01854 500309 o scrivere a segreteria@im.cna.it