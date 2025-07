Sanremo, schianto frontale in corso Cavallotti: due feriti trasportati in codice giallo all’ospedale (Foto)

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, in corso Cavallotti a Sanremo, proprio di fronte a Villa Ormond. Una Fiat Panda che procedeva in direzione centro città è finita improvvisamente nella corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un furgoncino Isuzu che stava sopraggiungendo nella direzione contraria.

Alla guida della Panda una donna, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe accusato un malore mentre era al volante, perdendo così il controllo del mezzo. L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento, tanto da rendere necessari immediati soccorsi. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Borea di Sanremo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, incaricati dei rilievi del caso, mentre una pattuglia dei Carabinieri ha gestito la chiusura temporanea del traffico all’altezza di via Duca degli Abruzzi, deviando le auto verso la zona di San Martino. Dall’altro lato, è stata la stessa Polizia Municipale a bloccare l’accesso a strada San Martino per chi arrivava in direzione opposta.

Le autorità stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.