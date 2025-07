Proseguono le ricerche in mare e a terra di Johnatan Forzan, sommozzatori in acqua e nuova riunione in Prefettura

Nuova riunione, questa mattina in Prefettura, per i vertici delle forze dell’ordine che sono impegnate nelle ricerche di Johnatan Forzan, il 32enne di Riva Ligure scomparso da martedì.

All’incontro è presente anche il Sindaco della cittadina rivierasca, Giorgio Giuffra, mentre sono riprese questa mattina anche in mare le ricerche dell’uomo. Stanno verificando l’intero litorale le motovedette della Guardia Costiera mentre, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno scandagliando la costa e, in particolare le zone dove sono presenti le scogliere.

Sul posto anche la Protezione Civile, insieme a Polizia e Carabinieri, con i militari di Santo Stefano al Mare che coordinano il tutto. Al momento, purtroppo, di Johnatan ancora nessuna traccia con la famiglia, gli amici e tutta la comunità di Riva Ligure in apprensione per la sua sorte.

A Santo Stefano dove è situato il COC (Centro Operativo Comunale), operano i vigili del fuoco con il ROS (Responsabile Operazioni di Soccorso) i TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e la responsabile Provinciale della Protezione Civile per gestire le squadre dei volontari, e via mare dalla Capitaneria di Porto. Sul posto una squadra SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) VVF con i droni, e gli SA (Soccorso Aquatico) SA con gommone e moto d'acqua per monitorare le zone costiere.