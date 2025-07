Sanremo: parco giochi di Verezzo nel degrado, tra erbacce, rifiuti e abbandono. Ventimiglia "Situazione vergognosa" (Foto)

Torna a far parlare la situazione del parco giochi e del campo da calcio di Verezzo, lasciato all'incuria e al degrado: la vegetazione continua a crescere senza sosta, andando a rovinare la pavimentazione anticaduta nelle zone di scivoli e giochi, per non parlare del campo da calcetto dove gli arbusti crescono addirittura a bordo campo, oltre che sulle scalinate dove sedersi. Le stesse porte da calcio sono parzialmente inutilizzabili, con le reti vecchie e strappate. Per non parlare poi del problema dell'immondizia, con rifiuti di vario tipo (e addirittura un palo della luce rovesciato a terra).

L'area, ormai da tempo chiusa e lasciata a se stessa, continua a rimanere nel suo stato di abbandono e la speranza da parte dei cittadini che segnalano il problema è che ci si adoperi per riqualificare l'area, partendo da un intervento di pulizia e sfalcio che permetta quantomeno di accedere all'area in sicurezza, eliminando il problema della sporcizia e della pericolosità, per poi pensare in un secondo momento magari anche a rimettere in sesto il campetto e riconsegnare ai residenti un'area svago adeguata.

Una situazione che lo scorso anno era già stata denunciata dal consigliere dell'opposizione Daniele Ventimiglia, chedurante l'ultimo consiglio comunale dell'amministrazione Biancheri aveva evidenziato lo stato di degrado dell'area. "E' vergognoso che i bambini non possano avere a disposizione questo spazio, che è lasciato all'incuria, basta un'occhiata per capire che tutto ciò non è concepibile - afferma Ventimiglia tornando sulla problematica - questo è un luogo dove i ragazzi potrebbero ritrovarsi per stare in compagnia e viene abbandonato in questo stato. Mi auguro che si predisponga celermente un intervento per riuscire almeno a pulire l'area".